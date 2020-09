Los Angeles, due aerei sfiorano uomo con zaino-jet: momenti di paura

Momenti di paura nei cieli di Los Angeles: nella giornata di domenica 31 agosto 2020 due aerei di linea hanno denunciato alla torre di controllo di aver sfiorato, a circa mille metri di altitudine, un uomo che volava con uno zaino-jet. L’oggetto, conosciuto anche come jetpack, è dotato di un motore a scoppio che permette a chi lo guida di alzarsi e “volare” fino ad un’altezza di mille metri. L’uomo, come raccontano i piloti delle due compagnie aeree “JetBlue” e “American Airlines”, è passato a meno di 300 metri dai due aerei. A conferma dell’improvviso passaggio dell’uomo con il suo zaino-jet ci sono le registrazioni delle conversazioni tra i piloti e la torre di controllo dell’aeroporto internazionale di Los Angeles.

“Torre – dice il pilota del volo “American 1997″- abbiamo appena oltrepassato un tipo con uno zaino-jet. E’ passato sul lato sinistro, forse a 300 iarde circa (275 metri) rispetto a noi”. Pochi secondi dopo, alla torre di controllo è arrivato il messaggio del pilota dell’altro volo: “Abbiamo appena visto il tipo con uno zaino-jet a circa 3mila piedi di altezza”. Poi, una voce non identificata ha aggiunto: “Queste cose succedono solo a Los Angeles”. A confermare l’avvistamento dell’uomo è stata anche la Federal Aviation Administration, l’Agenzia federale americana per l’aviazione civile, che ha allertato poi l’Fbi. Sono ora in corso le indagini per identificare l’uomo con il jetpack.

Leggi anche: 1. Catania, ruba uno zaino in spiaggia ma si trova nel “lido dei carabinieri”: 39enne arrestato / 2. Coronavirus, contagiata nel bagno di un aereo da Milano: lo studio che spiega perché può accadere / 3. Covid, il rischio di contagio diminuisce in aereo? Lo studio / 4. Media Usa: “L’aereo con Trump a bordo quasi colpito da un drone a forma di croce”

Potrebbero interessarti Berlino: “Navalny avvelenato, prove inconfutabili. Mosca spieghi” Brasile, uccide barbaramente l’amica incinta e la priva del feto: “Volevo un figlio” Regno Unito, 47enne uccide la madre e la decapita: la testa della donna ritrovata nel congelatore