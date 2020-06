Giornalista aggredita in diretta: video

Brutta avventura per una giornalista australiana a Londra: Sophie Walsh, corrispondente della Channel 9 Europe, è stata aggredita da un uomo mentre raccontava in diretta le proteste nella capitale britannica per la morte di George Floyd. È accaduto ieri, mercoledì 3 giugno. Durante la trasmissione si sente l’urlo della cronista che poi riprende il collegamento. L’uomo a quanto pare avrebbe urlato “Allah Akbar” e aveva con sé un coltello. Fortunatamente è stato immediatamente bloccato e la giornalista ha proseguito il suo collegamento.

