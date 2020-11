In Belgio la seconda ondata del Coronavirus morde in maniera preoccupante e così, tra le regole per il nuovo lockdown, c’è anche quella che introduce la figura del “knuffelcontact”, che possiamo tradurre come “compagno di coccole”: un aiuto psicologico fondamentale per la salute mentale di chi deve affrontare questo nuovo confinamento. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

A darne per primo l’annuncio è stato il premier belga Alexander De Croo: “Il nostro Paese è in uno stato di emergenza, in molti ospedali le capacità sono già superate e per questo dobbiamo invertire la curva. L’unica risposta è tutelare il sistema sanitario e per farlo bisogna evitare il più possibile ogni contatto fisico”. C’è però un’importante eccezione: “Ogni membro della famiglia ha diritto a un ‘compagno di coccole’. Le famiglie dovrebbero invitare a casa un solo “knuffelcontact” alla volta. Non si può ricevere un’altra visita a casa. C’è un’eccezione per le persone che vivono da sole: possono invitare una persona oltre al loro contatto di coccole, ma non contemporaneamente”.

Dunque un “knuffelcontact” per tutti, due per chi abita da solo. Un modo per sentirsi meno soli e sopportare psicologicamente il nuovo lockdown, sempre nel rispetto di tutte le regole anti contagio. Già durante la prima quarantena in alcuni Paesi, come l’Olanda, vennero adottate misure simili, anche se legate più a uno scopo sessuale.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato” / 3. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” / 4. Liguria, Umbria, Abruzzo, Toscana e Basilicata passano alla zona arancione

5. L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” / 6. Per gestire la Sanità della Calabria ora si fa il nome di Gino Strada / 7. Usa, il piano anti-Covid di Biden: “Proteggeremo le minoranze, indossate la mascherina” / 8. L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Raccoglie a mani nude un pesce pietra per un video su TikTok, ma è il più velenoso al mondo | VIDEO Nagorno-Karabakh, firmato "cessate il fuoco totale" "Trump vuole ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024"