Un morto e due feriti: è il bilancio di una sparatoria generata da una lite per la mascherina in un supermercato di Decatur, nell’area di Atlanta in Georgia. Un cliente ha sparato ad una cassiera, uccidendola, dopo una controversia sulla protezione facciale.

Ne è seguito un conflitto a fuoco tra un addetto alla sicurezza e lo stesso cliente: entrambi sono rimasti feriti ed ora sono ricoverati all’ospedale.

“C’è stato uno scontro, una discussione – non so esattamente cosa – in riferimento all’uso di mascherine, a quel punto il soggetto ha estratto un’arma e ha sparato alla cassiera” ha spiegato lo sceriffo della contea di DeKalb, Melody Maddox, sottolineando come l’incidente sia avvenuto dentro al supermercato Big Bear mentre diversi clienti erano all’interno.

A sparare è stato il 30enne Victor Lee Tucker Jr., che quando è entrato nel supermarket senza mascherina è stato invitato dalla cassiera ad allontanarsi.

Subito dopo la discussione l’uomo è uscito dal negozio di Decatur, senza comprare nulla ma poco dopo è rientrato dirigendosi verso la cassiera, a quel punto ha estratto la pistola e ha sparato.

Immediatamente è intervenuto l’addetto alla sicurezza che ha risposto al fuoco contro il cliente. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare mentre i due uomini sono stati trasportati in ospedale con ferita da arma da fuoco.