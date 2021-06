Salvini: “Ora liberiamo gli italiani dall’obbligo della mascherina”

“Abbiamo ottenuto riaperture e blocco del coprifuoco, il prossimo obiettivo è liberare gli italiani, almeno all’aperto, dal vincolo della mascherina, perché con 35 gradi è difficile andare in giro bendati”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando coi cronisti nei pressi del Senato.

Soltanto ieri il leader della Lega si era espresso con la stessa richiesta di cambiamento per le discoteche per cui ad oggi non è prevista una data per la riapertura.: “Dal primo luglio diritto al lavoro per 3mila imprese e 100mila lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi”. Il leader della Lega ha poi aggiunto che “non riaprire i locali notturni significherebbe premiare abusivismo e illegalità”.

Con l’approssimarsi delle elezioni comunali in diversi grandi capoluoghi italiani si fa sempre più accesa la campagna elettorale che già mostra le prime scintille. A far discutere sono i sondaggi Ipsos: Pd primo partito alle prossime elezioni con il 20,8, Lega al terzo posto con il 20,1 dietro Fratelli d’Italia con il 20,5. L’istituto di ricerca, attacca il leader della Lega su Facebook “lavora per il partito Democratico e, miracolosamente, sforna l’unico sondaggio italiano che vede il Pd primo partito davanti alla Lega” . “Mentre tutti gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… . Noi andiamo avanti, per il bene dell’Italia, con lavoro, pazienza e sorriso”.

