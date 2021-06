Salvini: “Quando farò il vaccino? Ho prenotato il 28 giugno, ma ho un processo”

Covid, Salvini: “Ho prenotato il vaccino il 28 giugno, ma ho un processo”

“Ho prenotato il vaccino il 28 giugno, ma ho un processo”: così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda su quando si sarebbe vaccinato contro il Covid.

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Salvini ha risposto così ai conduttori che gli chiedevano se si fosse già vaccinato contro il Covid: “No, io ancora non ho fatto il vaccino. Mi hanno fissato a fine giugno ma il mio avvocato ha fatto notare che coincide con una data dei miei processi. Non so se è una giusta causa per spostarlo. Il 28 o il 29 giugno, era un lunedì, avrei dovuto essere a Torino il vaccino penso uno lo possa fare anche il giorno prima o dopo”.

Poche ore prima, sul suo profilo Facebook, il leader della Lega aveva commentato il sondaggio Ipsos secondo cui il Carroccio sarebbe scivolato al terzo posto, alle spalle di Pd e Fratelli d’Italia.

“Ipsos lavora per il PD e, miracolosamente, sforna l’unico sondaggio italiano che vede il PD primo partito davanti alla Lega. Mentre tutti gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… Noi andiamo avanti, per il bene dell’Italia, con lavoro, pazienza e sorriso” ha scritto l’ex ministro dell’Interno.

