Nuovi raid in Libia da parte di Haftar, 3 civili morti

Tre civili sono rimasti uccisi e altri otto feriti in una serie di raid aerei condotti dalle forze di Khalifa Haftar in Libia: l’attacco è avvenuto su un quartiere residenziale di Tripoli, nella zona di Al-Ramla, vicino all’aeroporto della capitale.

Lo scrive il quotidiano on line libico The Libya Observer, citando fonti del ministero della Sanità. I feriti, di cui quattro in gravi condizioni, sono stati curati inizialmente in un ospedale da campo nella zona di Al-Sawani, per poi essere trasferiti nelle strutture della capitale.

La situazione nel paese nordafricano è precipitata il 3 aprile 2019, quando l’Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar ha lanciato un’offensiva verso la capitale Tripoli nel tentativo di estromettere il Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al-Serraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite.

L’esercito governativo che fa capo a Serraj aveva risposto all’offensiva di Haftar, con bombardamenti aerei e razzi.

Dopo quattro mesi di guerra, il generale Haftar sembrava aver accettato la proposta di tregua che aveva ricevuto dall’Onu, per poi violarla dopo sole 24 ore.

Finirà prima o poi l’assurdità di considerare la Libia un porto sicuro, lì dove ammazzano alla luce del sole

Potrebbero interessarti Siria: il sottosegretario alla Difesa Tofalo annuncia il ritiro dei missili italiani presenti in Turchia nell'ambito della missione Nato Guerra in Siria, violata la tregua: scontri tra curdi e filo-turchi, bomba a Tall Abyad "Detenute cilene violentate dalla polizia"