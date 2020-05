A 13 anni è il più giovane laureato di un college californiano

Jack Rico, 13 anni, si è appena laureato al Fullerton College in California in quattro discipline: storia, scienze umane, scienze sociali e comportamento sociale. In soli due anni. L’enfant prodige a tre anni conosceva già tutti i nomi dei presidenti e dei vicepresidenti degli Stati Uniti e per il suo quarto compleanno come regalo non chiese ai genitori giocattoli, bensì una viaggio alla Casa Bianca.

Il Fullerton College della California ha dichiarato alla Cnn che Jack Rico è ufficialmente lo studente più giovane a raggiungere questo traguardo nei 107 anni di storia dell’università. “Adoro imparare cose nuove”, ha raccontato il 13enne alla Cnn. Il presidente del Fullerton College, Greg Schulz, ha affermato: “E’ insolito vedere uno studente così giovane nella nostra università, Jack è molto conosciuto nel campus del Fullerton College”.

La madre di Jack, Ru Andrade, sapeva che suo figlio era speciale fin da quando era piccolo. Quando stava per compiere quattro anni, gli chiese cosa volesse per il suo compleanno. Mentre altri bambini della sua età avrebbero probabilmente chiesto giocattoli, Jack ha chiesto di poter vedere la Casa Bianca. “Gli risposi che sarebbe stato un viaggio grandissimo per un bambino di soli tre anni”, ha raccontato la madre. “E scherzando gli dissi: ‘Ci andremo se riuscirai a imparare a memoria i nomi di tutti i presidenti degli Stati Uniti”.

Una settimana dopo, l’enfant prodige tornò dalla madre e la sorprese con la sua risposta. “Disse: ‘Conoscevo già i nomi di tutti i presidenti, ma ho memorizzato anche quelli di tutti i vice presidenti in modo che potessimo andare”, ha ricordato commossa la madre.

Il prossimo obiettivo del 13enne è continuare a studiare storia all’Università del Nevada, a Las Vegas. “In questo momento ho 13 anni, non ho ancora capito nulla sulla vita”, ha detto Rico, quando gli è stato chiesto cosa volesse fare da grande. “Sto ancora cercando di esplorare i miei interessi e capire cosa vorrò fare da grande”.

