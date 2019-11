Ottiene la laurea a soli 9 anni: l’incredibile storia di Laurent Simons

A soli 9 anni Laurent Simons sta per laurearsi in ingegneria elettrica. L’incredibile storia di questo piccolo genio sta facendo il giro del mondo. Il bambino è il più giovane laureato della storia.

Simons, di origine belga, frequenta la Eindhoven University of Technology (TUE) nei Paesi Bassi e il prossimo dicembre terminerà il suo percorso universitario con uno straordinario anticipo rispetto alla media.

Ottenuta la laurea in ingegneria elettrica, il piccolo genio di 9 anni ha in programma di intraprendere un dottorato di ricerca (sempre in ingegneria elettrica) e nel frattempo studiare per una laurea in medicina, spiega il padre alla CNN.

“Ci hanno detto che è come una spugna”, raccontano i genitori di Laurent, Lydia e Alexander Simons. Possiede un Quoziente Intellettivo pari a 145. Ma mamma e papà vogliono che il figlio si goda anche l’infanzia: “Non vogliamo che diventi troppo serio”. Laurent Simons è pur sempre un bambino e come i suoi coetanei deve anche sapersi divertire e giocare.

Tuttavia, a differenza della maggior parte dei bambini di 9 anni, Laurent Simons ha già capito cosa vuole fare della sua vita: sviluppare organi artificiali.

Dopo la laurea Laurent Simons ha in programma di andare in vacanza in Giappone per una pausa senza dubbio meritata.

Simons ha battuto il record del suo predecessore, Michael Kearney, che, nel 1994 si era laureato all’università dell’Alabama all’età di 10 anni.

