Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

A László Krasznahorkai il premio Nobel per la Letteratura: chi è l’autore di “Satantango” e “Melancolia della Resistenza”

Immagine di copertina

Lo scrittore ungherese è stato premiato per "la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il premio Nobel per la Letteratura 2025 va allo scrittore ungherese László Krasznahorkai. L’autore è stato premiato dall’Accademia Svedese “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Nato a Gyula, in Ungheria, il 5 gennaio 1954, Krasznahorkai nel 2015 aveva vinto il prestigioso premio Man Booker International. Autore dei romanzi Satantango e Melancolia della resistenza, è considerato il più grande scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. László Krasznahorkai è il secondo scrittore ungherese a ricevere questo premio dopo Imre Kertész.

Nel 2024 il premio era stato assegnato alla coreana Han Kang per “la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. L’ultimo italiano a ricevere la prestigiosa onoroficenza, invece, è stato Dario Fo, premiato nel 1997 dall’Accademia di Svezia con la seguente motivazione: “Seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”. Tra i premiati che hanno fatto discutere, invece, figura Bob Dylan, il cantautore statunitense che ricevette il premio nel 2016 per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Cosa sappiamo sull’accordo siglato tra Israele e Hamas e quali sono le incognite della seconda fase
Esteri / Trump annuncia l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase della tregua a Gaza: "È una giornata storica". I palestinesi festeggiano in strada
Esteri / Gaza, iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto: “Clima positivo”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Cosa sappiamo sull’accordo siglato tra Israele e Hamas e quali sono le incognite della seconda fase
Esteri / Trump annuncia l'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase della tregua a Gaza: "È una giornata storica". I palestinesi festeggiano in strada
Esteri / Gaza, iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto: “Clima positivo”
Esteri / Francia, il premier Lecornu rassegna le dimissioni. Da nuove elezioni al passo indietro di Macron: cosa può succedere ora
Esteri / Gaza: Hamas accetta di liberare gli ostaggi. Trump: “Israele fermi i raid sulla Striscia”. L’Idf sospende le operazioni a Gaza City
Esteri / Francesco Meduri: “Così ho realizzato il mio sogno a Londra”
Esteri / Ecco perché Israele non aveva il diritto di fermare la Global Sumud Flottilla diretta a Gaza
Esteri / La lettera dell’attivista di religione ebraica a bordo della Flotilla: “Come possiamo chiedere perdono per i nostri peccati mentre le bombe ed i proiettili piovono su Gaza?”
Esteri / Israele: "La provocazione di Hamas-Flotilla Sumud è finita, nessuna nave ha violato il blocco". Dalla Turchia partite altre 45 imbarcazioni
Esteri / La Global Sumud Flotilla a 100 miglia da Gaza, la portavoce: "Qualcuno si farà male". Il ministro israeliano: "Non è tardi, fermatevi e consegnate gli aiuti"
Ricerca