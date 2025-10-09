Lo scrittore ungherese è stato premiato per "la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte"

Il premio Nobel per la Letteratura 2025 va allo scrittore ungherese László Krasznahorkai. L’autore è stato premiato dall’Accademia Svedese “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Nato a Gyula, in Ungheria, il 5 gennaio 1954, Krasznahorkai nel 2015 aveva vinto il prestigioso premio Man Booker International. Autore dei romanzi Satantango e Melancolia della resistenza, è considerato il più grande scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei. László Krasznahorkai è il secondo scrittore ungherese a ricevere questo premio dopo Imre Kertész.

Nel 2024 il premio era stato assegnato alla coreana Han Kang per “la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. L’ultimo italiano a ricevere la prestigiosa onoroficenza, invece, è stato Dario Fo, premiato nel 1997 dall’Accademia di Svezia con la seguente motivazione: “Seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”. Tra i premiati che hanno fatto discutere, invece, figura Bob Dylan, il cantautore statunitense che ricevette il premio nel 2016 per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.