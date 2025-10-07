Icona app
Home » Costume
Costume

Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché è in vacanza: il curioso caso di Fred Ramsdell

Fred Ramsdell si trovava in Montana con il cellulare spento

di Niccolò Di Francesco
Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché in vacanza: è quanto accaduto allo scienziato Fred Ramsdell che, insieme a Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi, è stato insignito della prestigiosa onorificenza per le sue importanti scoperte in campo medico. Ramsdell, infatti, stava facendo trekking in un parco nazionale degli Stati Uniti, con il cellulare in modalità aereo. Il comitato che assegna il Nobel ha faticato per mettersi in contatto con lui, così come gli amici che volevano condividere con lo scienziato la notizia. “Ho provato a contattarlo io stesso. Penso che stia camminando zaino in spalla in qualche parte sperduta dell’Idaho” aveva dichiarato Jeffrey Bluestone, amico di Ramsdell, all’Afp. In realtà, come poi chiarito dallo stesso Ramsdell al New York Times, lo scienziato si trovava in Montana specificando che quando si trova in vacanza tiene spesso il cellulare spento e anche che, lunedì, non si aspettava di ricevere chiamate importanti.

I tre scienziati sono stati premiati per aver spiegato come il sistema immunitario riesca a difenderci da virus e batteri senza distruggere sé stesso. Shimon Sakaguchi, già nel 1995, ha scoperto l’esistenza delle cellule T regolatrici, specializzate nel controllare le altre cellule immunitarie e nell’assicurare che il sistema tolleri i tessuti dell’organismo al quale appartiene, mentre Fred Ramsdell e Mary Brunkow nel 2001 hanno identificato il gene Foxp3, un altro guardiano del sistema immunitario.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca