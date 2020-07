Un labrador ha percorso 90 chilometri per tornare nella sua vecchia casa

Quando si dice avere nostalgia di casa. Un labrador, di nome Cleo, ha percorso ben 90 chilometri per raggiungere la casa dove ha vissuto con i suoi padroni prima che si trasferissero. Una volta raggiunta la sua vecchia abitazione, il cane è stato trovato dai nuovi proprietari dell’edificio, che hanno pensato si trattasse di un randagio e lo hanno adottato.

Una volta portato l’animale dal veterinario però, grazie al microchip, hanno capito che Cleo era il cane dei vecchi proprietari della casa, i quali nel frattempo lo avevano dato per disperso. L’episodio è avvenuto nel Missouri, in America. L’animale, pur di raggiungere la sua vecchia casa dove abitava fino a due anni prima, ha percorso ben 90 chilometri, con tanto di un fiume in mezzo da attraversare. Cleo è andato da Olath a Lawson, anche se nessuno riesce a spiegarsi come abbia fatto. I suoi padroni sono stati ovviamente molto felici quando hanno saputo di averlo ritrovato.

