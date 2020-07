È stata individuata una nuova formula (scientifica) per calcolare l’età dei cani

Un anno umano equivale davvero a sette anni di un cane? A quanto pare no. A smentire la famosa formula basata sul rapporto 1:7 è un team di ricerca americano, guidato dagli scienziati dell’Università della California di San Diego. Secondo l’Istituto Nazionale della Salute americana, l’NIH, la formula per calcolare l’età degli amici a quattro zampe è mutata nel corso del tempo ed è molto più complicata della regola dei sette anni.

Lo studio, che risponde al titolo di “Traduzione quantitativa dell’invecchiamento da cane a uomo mediante rimodellamento conservato delle reti epigenetiche”, ha visto il team di scienziati partire dai cambiamenti biologici dei genomi del cane durante il corso della vita. Gli studiosi hanno impiegato l’epigenetica come marcatore biologico per studiare il processo d’invecchiamento, un approccio relativamente nuovo che si basa sull’idea che le modifiche chimiche al Dna di un individuo durante la vita creano quello che è conosciuto come un “orologio epigenetico”, che potremmo definire come una sorta di diario dei cambiamenti del Dna. Da qui, gli scienziati hanno provato a ricostruire l’orologio canino, dopodiché hanno studiato i modelli di metilazione del Dna nei genomi di 104 esemplari, confrontandoli con quelli dell’essere umano.

La nuova formula scientifica per calcolare l’età di un cane

Infine, la scoperta: i cani (lo studio ha preso come punto di riferimento i Labrador Retriever) e l’uomo hanno una metilazione simile di alcune regioni genomiche, somiglianze ancor più evidenti quando lo studio ha messo a confronto cani giovani ed esseri umani giovani (così come cani anziani e umani anziani). E allora qual è la nuova formula da prendere in considerazione? Secondo lo studio, “Il confronto con i metilomi umani rivela una relazione non lineare che traduce l’età del cane in anni umani, allinea i tempi delle principali pietre miliari fisiologiche tra le due specie”.

Per calcolare l’età di un cane, bisogna utilizzare una calcolatrice scientifica. La nuova formula è la seguente: “età umana = 16 * ln (età del cane) + 31”. (la “l” sta per “log” e “n” sta per “natural”).

Utilizzando tale formula, un cane di due anni avrà 42,1 anni negli umani. Un cane di cinque anni invece ne avrà 56,8 in corrispondenza umana, di conseguenza un cane di dieci anni ne avrà 67,8. Secondo questo recente studio, quindi, i nostri amici a quattro zampe invecchiano più rapidamente durante i primi anni di vita: un cane di un anno è paragonabile a un uomo di 30, mentre con la vecchiaia l’età si stabilizza. A partire dal settimo anno, l’invecchiamento del cane inizia a rallentare. La ricerca è stata condotta sui melitomi dei labrador, per questo gli studiosi hanno intenzione di condurre ulteriori indagini basandosi anche su altre razze.

