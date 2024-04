Eclissi totale di Sole di oggi, 8 aprile 2024: orario, quando e come vederla dall’Italia, a che ora, durata, dove, streaming e tv

Oggi, 8 aprile 2024, va in scena l’evento astronomico dell’anno: l’eclissi totale di Sole. Un evento da non perdere che si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando il disco solare per chi lo guarda dal nostro pianeta. L’eclissi permette di osservare la corona solare, il cerchio esterno del Sole che non è coperto totalmente dalla Luna, e di osservare le stelle del cielo diurno. È un evento molto raro. C’è da dire subito che il fenomeno non è visibile da ogni parte del mondo.

Purtroppo in Italia e in Europa l’eclissi totale di Sole di oggi non è visibile. L’evento sarà goduto da coloro che si trovano fra Centro e Nord America. L’eclissi inizierà nel Pacifico e attraverserà il Messico. A Mazatlán il cielo si oscurerà attorno a mezzogiorno. Salirà poi dal Texas in un percorso verso Nord-Est attraversando più di 10 Stati per arrivare al Canada e all’Atlantico settentrionale. In alcuni punti l’eclissi totale durerà fino a 4 minuti e 28 secondi. Le località migliori per osservare il fenomeno si trovano in Messico.

Per guardare il Sole in quelle zone si raccomanda di indossare occhiali con lenti specifiche per impedire che le radiazioni arrivino agli occhi. Qual è l’orario dell’eclissi solare di oggi? La fase massima sarà alle 20.17 italiane e durerà circa 4 minuti. In generale, come riporta TimeAndSpace, la Timeline inizia alle 17.42 e si conclude alle 22.52.

L’eclissi sarà visibile in una striscia di terra ben definita. Si parte dal Messico, poi si passa per gli Stati Uniti sud Occidentali, dal Mid West e infine nel Nord Est e in Canada. Di seguito l’elenco degli Stati americani: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. In Canada tocca Ontario, Quebec e New Brunswick, per poi uscire dalla costa di Terranova.

Come vedere in Italia

Sarà possibile seguire l’eclissi dall’Italia collegandosi in streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell’Inaf. Inoltre al momento clou dell’eclissi ci sarà un collegamento in diretta tv su Rai News 24. Per godere dal vivo di un’eclissi solare dall’Italia e dall’Europa bisognerà aspettare il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027.