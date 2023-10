Il Nobel per la Medicina a Karikó e Weissman: “Studi fondamentali per i vaccini mRNA contro il Covid”

I vincitori del Nobel per la medicina sono l’ungherese Katalin Karikó e l’americano Drew Weissman, per le loro scoperte che hanno “consentito lo sviluppo di vaccini mRNA contro Covid-19”.

“Attraverso le loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i vincitori hanno contribuito allo sviluppo senza precedenti del vaccino, nel mezzo di una delle più grandi minacce sanitarie dei tempi moderni”, ha detto l’Assemblea Nobel dell’Istituto Karolinska.

Tramite la loro ricerca all’Università della Pennsylvania, Karikó e Weissman hanno dimostrato come modificare le molecole di mRna per evitare che fossero distrutte dalle cellule in cui venivano introdotte. In questo modo le cellule potevano essere indotte a produrre specifiche proteine, aprendo così la strada a un nuovo tipo di vaccini, quelli a mRna, in grado di produrre direttamente proteine virali.

È il primo dei sei Premi Nobel che saranno assegnati quest’anno assieme a quelli per la Fisica, la Chimica, l’Economia, la Letteratura e la Pace.