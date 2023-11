Eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio: “Progressi eccezionali”

Per la prima volta, è stato eseguito il trapianto di un intero occhio. Lo hanno annunciato i medici del centro NYU Langone Health di New York.

“Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito”, ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l’intervento, durato 21 ore. A ricevere il trapianto è stato Aaron James, un veterano dell’Arkansas che è sopravvissuto a un incidente sul lavoro.

L’intervento per il parziale trapianto di faccia e dell’intero occhio è avvenuto lo scorso 27 maggio. I chirurghi che hanno eseguito l’intervento hanno dichiarato ieri che James si sta riprendendo bene dal doppio trapianto e che il suo nuovo occhio è in ottime condizioni. Secondo i medici, non è escluso che James possa riacquistare la vista. Per il momento il chirurgo Bruce E. Gelb ha definito i progressi “eccezionali”. “Non stiamo dicendo che riusciremo a ripristinare la vista”, ha detto il dottor Rodriguez a ABC News. “Ma non ho dubbi che abbiamo fatto un passo in avanti”.

Aaron James, who survived a 7,200-volt electric shock while working as a lineman in June 2021, recently received the world’s first whole-eye and partial face transplant at NYU Langone Health, providing him a new sense of normalcy. Read the story: https://t.co/OfEuV9LrB9 pic.twitter.com/6n60zYnVoH — NYU Langone Health (@nyulangone) November 9, 2023

”Se riuscirò a vederci, sarà fantastico”, ha detto James. “Ma se questo darà il via ad altri studi in ambito medico, per me andrà assolutamente bene”. L’uomo si è infortunato nel 2021 quando, mentre lavorava come manutentore elettrico in Oklahoma, aveva inavvertitamente toccato un cavo dell’alta tensione. La scossa gli aveva deturpato il volto, con danni estesi all’occhio sinistro, le labbra, il naso e l’arto sinistro. L’intervento gli ha “cambiato la vita”, ha dichiarato in un’intervista a Nbc, in cui si è detto “incredibilmente grato” al donatore e alla sua famiglia per aver reso possibile l’operazione.