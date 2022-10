Kadyrov minaccia Zelensky: “Non è ancora iniziata, scappa finché sei in tempo”

Dopo aver criticato le strategie di guerra messe in campo dal ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ed essere stato accusato di tramare per rovesciare il dicastero del Cremlino, il leader ceceno Ramzan Kadyrov si dice adesso “soddisfatto al cento per cento dello svolgimento dell’operazione speciale in Ucraina”, alla luce dei bombardamenti che nella giornata di ieri hanno preso di mira obiettivi civili come teatri e strade del centro cittadino di Kiev. “Zelensky si lamenta degli attacchi su Kiev e su altre città – ha detto alla Tass – ma non ci ha pensato? Pensa che lui può e altri no? Otto anni di bombardamenti su civili, distruzione delle infrastrutture delle città della Repubblica Popolare di Donetsk”.

Il leader ceceno, assoldato da Putin insieme ai suoi mercenari per combattere sul campo nelle regioni occupate, ha minacciato il presidente ucraino in persona: “Ti abbiamo avvertito, Zelensky, che per la Russia non è ancora iniziata. Quindi smettila di lamentarti e prima che arrivi, corri. Corri, Zelensky, corri senza guardare indietro verso l’Occidente”. Lo scorso 4 ottobre Kadyrov aveva annunciato che avrebbe mandato tre dei suoi figli, adolescenti, a combattere al fianco dell’esercito russo. In un post su Telegram scrisse che i suoi figli Akhmat, Eli e Adam, rispettivamente di 16, 15 e 14 anni, erano “da molto tempo” sotto addestramento militare per imparare a usare “armi diverse”.

Insieme a Evgenij Prigozhin, fedelissimo di Putin, già responsabile del catering del Cremlino, Kadyrov aveva iniziato una campagna di denigrazione nei confronti del ministro della Difesa russo Sergej Shoigu. Un attacco combinato che secondo molti celerebbe un complotto per sostituire il ministro con Aleksej Djumin, ex “guardia del corpo” di Putin. Secondo il media indipendente russo Meduza i due vorrebbero così recuperare aumentare il proprio peso e quello delle loro armate private, i mercenari Wagner e i kadyrovtsy, a discapito dell’esercito russo.