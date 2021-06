Biden sussurra ai giornalisti durante la conferenza stampa

Il presidente che sussurrava ai giornalisti. Nella giornata di ieri, giovedì 24 giugno 2021, Joe Biden è finito al centro delle ironie social per aver ripetutamente sussurrato ai giornalisti durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. In tre diverse occasioni il presidente degli Stati Uniti si è chinato sul suo leggio nella East Room e ha sussurrato con forza ai giornalisti. Un gesto “pensato” per enfatizzare le sue parole in merito all’accordo infrastrutturale bipartisan da 1,2 miliardi di dollari, ma che ha scatenato ironie e barzellette sui social e non solo.

L’accordo

L’accordo bipartisan “creerà milioni di posti di lavoro americani e ci consentirà di competere nel mondo”, ha detto Biden, sottolineando come “non ci sia nulla che l’America non riesca a fare se è unita. Cinque democratici e cinque repubblicani si sono messi insieme e hanno delineato un accordo che creerà milioni di posti americani”. Il presidente ha annunciato l’intesa bipartisan anche parlano alla Casa Bianca insieme alla delegazione di parlamentari che ha incontrato. “Abbiamo un accordo”, ha rimarcato, sottolineando che si tratta di un compromesso (“per entrambe le parti”) e che dunque non contiene tutto quello che aveva promesso. Ma “lo sottoscrivo”, ha precisato. “Hanno la mia parola – ha assicurato Biden – confermerò quello che è stato proposto. Loro mi hanno dato la loro di parola. Per me è abbastanza”.