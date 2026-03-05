Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Chi è James Talarico e perché può dare una spallata decisiva al presidente Trump

Immagine di copertina

Il 36enne ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il 3 marzo scorso, James Talarico ha vinto a sorpresa le primarie democratiche per il Senato in Texas, con un vantaggio di oltre 7 punti percentuali sulla deputata Jasmine Crockett. Una vittoria che può cambiare per sempre la storia della politica statunitense. “Non stiamo cercando di vincere un’elezione, stiamo cercando di cambiare la nostra politica  in modo fondamentale e sta funzionando” ha dichiarato quello che ora è considerato il nuovo astro nascente della sinistra statunitense.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da James Talarico (@jamestalarico)

Trentasei anni, seminarista, durante la campagna elettorale ha citato spesso la Bibbia puntando sul messaggio dell’“Ama il prossimo tuo”. Talarico ha raccontato spesso la storia della sua famiglia, a partire da suo nonno, un predicatore battista, e di sua madre, Tamara, che lasciò il marito alcolizzato e violento poco dopo la nascita di James. La donna, dopo essere andata a vivere in una stanza d’hotel, incontrò poi Mark Talarico,  futuro marito nonché padre adottivo del giovane democratico. James Talarico, tuttavia, non è un democratico centrista. Anzi. Durante la campagna elettorale si è fatto apprezzare dall’ala sinistra del partito per il suo messaggio anti-miliardari. “I miliardari vogliono che ci guardiamo a destra e a sinistra invece di guardare loro dall’alto in basso  - ha dichiarato il giovane dem – Lavorano duramente per tenerci arrabbiati e divisi, perché  la nostra unità è una minaccia alla loro ricchezza e al loro potere. Ci dividono per partito, razza, genere, religione, così non ci accorgiamo che stanno tagliando i fondi alle nostre scuole, svuotando la nostra assistenza sanitaria e tagliando le tasse a loro stessi e ai loro amici ricchi”.

Ma perché Talarico può riscrivere la storia della politica statunitense? Anzitutto perché alle primarie è riuscito a intercettare sia i voti dei centristi che quelli, come detto, dell’ala più a sinistra. Questo, quindi, lo rende un serio candidato alla vittoria per un seggio in Texas, dove i democratici non eleggono un proprio rappresentante al Senato da oltre trent’anni. Il giovane, che dovrà vedersela con il vincitore delle primarie repubblicane, il senatore John Cornyn o il procuratore generale dello Stato Ken Paxton, in caso di trionfo potrebbe mettere in seria difficoltà il presidente Donald Trump, che potrebbe perdere il controllo del Senato dopo le elezioni di Midterm.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / 24 febbraio 2022 – 28 febbraio 2025: i 4 anni che hanno sconvolto il mondo (di Giulio Gambino)
Esteri / Trump è il presidente statunitense che ha autorizzato più interventi militari dal 2000 a oggi
Esteri / Almeno 1.230 morti in Iran dal 28 febbraio, oltre un centinaio nel resto della regione. Usa e Israele continuano i raid. Contrattacchi su Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati. Colpito anche un aeroporto in Azerbaigian. Teheran rivendica un attacco alla base Usa di Erbil, in Iraq. Tel Aviv bombarda il Libano e ordina l’evacuazione di quattro quartieri alla periferia sud di Beirut. Meloni annuncia “aiuti per i Paesi del Golfo”. Crosetto: “Invieremo mezzi navali a Cipro"
Ti potrebbe interessare
Esteri / 24 febbraio 2022 – 28 febbraio 2025: i 4 anni che hanno sconvolto il mondo (di Giulio Gambino)
Esteri / Trump è il presidente statunitense che ha autorizzato più interventi militari dal 2000 a oggi
Esteri / Almeno 1.230 morti in Iran dal 28 febbraio, oltre un centinaio nel resto della regione. Usa e Israele continuano i raid. Contrattacchi su Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati. Colpito anche un aeroporto in Azerbaigian. Teheran rivendica un attacco alla base Usa di Erbil, in Iraq. Tel Aviv bombarda il Libano e ordina l’evacuazione di quattro quartieri alla periferia sud di Beirut. Meloni annuncia “aiuti per i Paesi del Golfo”. Crosetto: “Invieremo mezzi navali a Cipro"
Esteri / Quando Trump accusava Obama: “Attaccherà l’Iran per ottenere un vantaggio alle elezioni”
Esteri / Pedro Sanchez a Trump: "Non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone"
Esteri / Il figlio di Ali Khamenei “curato per mesi nel Regno Unito per impotenza”: il documento degli 007 Usa
Esteri / L’ex direttore della Cia Panetta: “Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe”
Esteri / Continuano i raid Usa e di Israele sull'Iran. Contrattacchi su Kuwait, Emirati Arabi e sulla raffineria saudita di Ras Tanura. Francia abbatte alcuni droni. Nato intercetta un missile in Turchia: "Ma era diretto a Cipro". Giallo sull'elezione del figlio di Khamenei a Guida Suprema. Tel Aviv: "Chiunque sia sarà un bersaglio". Rinviati i funerali di Stato a Teheran. Idf bombarda e avanza in Libano: 72 vittime in 3 giorni. Hezbollah risponde con i missili. Usa affondano una fregata iraniana: 87 morti e 60 dispersi. Cina manderà un inviato speciale in M.O.
Esteri / “Cristiano Ronaldo è scappato dall’Arabia dopo l’attacco iraniano”: il suo jet privato ha raggiunto la Spagna
Esteri / Gli americani bocciano Trump: solo un cittadino Usa su quattro approva l’attacco all’Iran
Ricerca