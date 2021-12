Israele, si va verso la quarta dose. Bennett: “Ci aiuterà a superare Omicron”

L’Israele sarà il primo Paese al mondo a somministrare la quarta dose. Gli esperti hanno, infatti, raccomandato un ulteriore richiamo per gli over 60 e per gli operatori sanitari. Il primo ministro, Naftali Bennett, ha detto che è “una notizia meravigliosa che ci aiuterà a superare l’ondata di Omicron che sta travolgendo il mondo” e ha aggiunto: “I cittadini israeliani sono stati i primi al mondo a ricevere la terza dose del vaccino contro il Covid 19 e continueremo a essere i pionieri anche con la quarta”. A beneficiare dell’ulteriore dose booster saranno anche le persone immunodepresse, oltre agli over 60 e a chi opera nel settore della sanità. La somministrazione dovrebbe avvenire almeno quattro mesi dopo la terza dose.

Lunedì, il primo ministro ha anche dichiarato di volere che, entro le prossime due settimane, ogni bambino idoneo a ricevere il vaccino sia immunizzato, come riportato dalla Bbc. Questo per aiutare a “ritardare, rallentare e diminuire” la forza di una nuova ondata.

La decisione di somministrare un quarto richiamo è arrivata martedì, nello stesso giorno in cui il Paese ha registrato la prima morte di un paziente con la nuova variante. In Israele sono presenti 340 casi di Omicron e questa settimana il Paese ha esteso il divieto di viaggio anche a Stati Uniti, Germania, Italia, Turchia e Canada.