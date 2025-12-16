Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:28
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Israele bombarda ancora il Libano: almeno un morto e diversi feriti. L’Idf: “Colpiti due agenti di Hezbollah”

Immagine di copertina
Soldati israeliani in Libano meridionale nell’ottobre 2024. Credit: IDF/GPO/SIPA / AGF

Con l’avvicinarsi del 31 dicembre, quando scadrà il termine ultimo per il disarmo del movimento armato sciita a favore dell'esercito di Beirut, si teme una nuova azione militare di Tel Aviv nel Paese dei Cedri

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Almeno una persona è rimasta uccisa e un imprecisato numero di altre sono state ferite oggi nel sud del Libano a seguito di due nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf). Il bilancio delle vittime, segnalato dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, è ancora provvisorio.

Nuovi raid di Israele in Libano
Gli attacchi aerei, annunciati in due diverse note diramate sui social dalle Idf, hanno prima colpito un’auto in transito nei pressi del villaggio di Taybeh, sulla strada che collega le città meridionali libanesi di Markaba e Odaisseh, e poi un pick-up in viaggio nei pressi della città di Sebline, a circa 40 chilometri a nord del confine con Israele, vicino a Sidone.
Il primo raid, secondo una nota diramata dal Centro operativo per emergenze sanitarie del ministero della Sanità di Beirut citata dall’agenzia Nna, ha provocato la morte di una persona. Il secondo invece, secondo la stessa fonte, ha fatto registrare “diversi feriti”. Entrambi i bombardamenti, hanno fatto sapere le Idf, avevano come obiettivo due “terroristi” di Hezbollah. Al momento il movimento armato sciita libanese non ha ancora confermato la notizia né è chiaro se le vittime registrate appartengano all’organizzazione.
Intanto però, secondo i media libanesi, gli scontri continuano. Secondo l’agenzia di stampa Nna, che cita un proprio corrispondente in città, l’artiglieria israeliana ha colpito la periferia della città di Marwahine, nel distretto di Tiro, senza provocare vittime. Sempre oggi, secondo un corrispondente del quotidiano libanese L’Orient-Le Jour, una pattuglia dell’esercito israeliano ha superato di circa 500 metri la Linea Blu, nella zona di Dhaira del distretto di Tiro, piantando bandiere dello Stato ebraico e depositando casse di munizioni, bombe e granate, poi fatte brillare dai soldati di Beirut intervenuti sul posto.

Tregua fragile
Dal cessate il fuoco del novembre 2024 raggiunto tra Hezbollah e Israele, che ha messo fine al conflitto ricominciato dopo il 7 ottobre 2023 e che aveva provocato oltre quattromila vittime, l’esercito israeliano occupa ancora cinque posizioni considerate “strategiche” in Libano, nonostante l’accordo ne imponga il completo ritiro. Continuano comunque i negoziati volti a preservare la stabilità e la sicurezza nel Libano meridionale, dove le violazioni della tregua sono all’ordine del giorno, nell’ambito del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco.
Intanto, con l’avvicinarsi del 31 dicembre prossimo, quando scadrà il termine ultimo per il disarmo di Hezbollah a favore dell’esercito libanese, le delegazioni diplomatiche di Stati Uniti, guidata dal rappresentante speciale per il Libano Morgan Ortagus, Francia, presieduta dalla consigliera presidenziale per il Medio Oriente Anne-Claire Legendre, e Arabia Saudita si incontreranno domani a Parigi per scongiurare una nuova operazione militare di Israele nel Paese dei Cedri.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma no a concessioni sui territori né su truppe Nato in Ucraina
Esteri / Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari
Esteri / Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia
Ti potrebbe interessare
Esteri / Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma no a concessioni sui territori né su truppe Nato in Ucraina
Esteri / Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari
Esteri / Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia
Esteri / La protesta di Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024: "Restituisco il trofeo per la mancata esclusione di Israele"
Esteri / Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami: è la prima volta di una Democratica dal 1997
Esteri / L'Australia è il primo paese al mondo a vietare i social agli under 16
Esteri / Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue”
Esteri / Terre rare e altre materie critiche: la pistola della Cina puntata alla testa degli Stati Uniti
Esteri / Sudan Connection: la geopolitica del massacro tra oro, armi e interessi internazionali
Esteri / L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI: “Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg”
Ricerca