Ti becchi il Coronavirus? Le isole Canarie si offrono di pagare il resto della vacanza, compreso hotel e volo. Secondo quanto riporta il Sun, la singolare proposta sarebbe frutto di un’assicurazione firmata con il gruppo AXA. “Stiamo continuando a gestire l’emergenza nel modo migliore. L’assicurazione copre tutti i turisti che vengono nelle nostre isole. Questo significa che tutti i vacanzieri, spagnoli e stranieri, avranno eventuali costi legati al Coronavirus sostenuti da noi. Crediamo che questo possa essere di grande aiuto per la nostra economia”, ha spiegato il ministro del turismo regionale delle Isole Canarie, Yaiza Castilla.

Le Canarie sono una meta molto ambita in questo periodo da tanti vacanzieri, in particolare i britannici. In questa difficile estate però le cose dal punto di vista economico non vanno tanto bene neppure a quelle latitudini, per cui con questa mossa il governo delle Canarie spera di invertire, almeno in parte, il trend e attirare qualche turista in più.

Leggi anche: Giuseppe Conte in vacanza al mare con la fidanzata Olivia Paladino: le foto

Potrebbero interessarti Addio al nubilato finito in tragedia: futura sposa muore dopo aver bevuto gin fatto in casa Michelle Obama confessa: “Soffro di una lieve forma di depressione” Beirut, l’italiano sopravvissuto: “L’esplosione mi ha scaraventato al muro. Salvo grazie al seminterrato”