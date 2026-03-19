Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, giovedì 19 marzo

La guerra degli Stati Uniti e di Israele all’Iran continua a mietere vittime e a spaventare i mercati del petrolio e del gas. Quasi 1.500 persone sono rimaste uccise e circa 19mila sono state ferite dall’inizio del conflitto contro la Repubblica islamica. Ma i bombardamenti israeliani di ieri sugli impianti collegati al giacimento di gas di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar, a cui sono seguiti i raid di Teheran sulla raffineria qatariota di gnl di Ras Laffan, contro due raffinerie petrolifere nella capitale saudita Riad e contro l’impianto di gas di Habshan e il giacimento petrolifero di Bab negli Emirati Arabi, hanno terrorizzato i mercati energetici. Mentre Doha espelleva i diplomatici iraniani e l’Arabia Saudita si riservava il diritto di intraprendere azioni militari contro l’Iran, il presidente Usa Donald Trump è intervenuto per assicurare che Israele non attaccherà più i giacimenti, avvisando però che se la Repubblica islamica colpirà di nuovo il Qatar, Washington risponderà con raid sui siti energetici dell’Iran. Intanto le ostilità continuano: nella notte un lavoratore straniero è rimasto ucciso nel centro di Israele e tre donne palestinesi sono morte nella Cisgiordania meridionale a causa dei missili balistici caricati con bombe a grappolo lanciato sullo Stato ebraico da Teheran. Proseguono anche i contrattacchi della Repubblica islamica contro l’Arabia Saudita, il Bahrein e il Kuwait, mentre i raid statunitensi hanno ucciso due miliziani di gruppi paramilitari filo-iraniani in Iraq. Tel Aviv però continua i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: quasi 970 le vittime registrate e più di 2.300 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti contro Hezbollah, che hanno anche provocato circa un milione di sfollati. Il gruppo armato sciita però continua a lanciare razzi sullo Stato ebraico e a ingaggiare scontri con le truppe dell’Idf, che hanno ordinato l’evacuazione di tutto il territorio a sud del fiume Zahrani, circa 40 chilometri a nord del confine. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 19 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran.

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DIRETTA

Ore 10,15 – Israele: nuovo attacco missilistico dall’Iran, danneggiato un edificio a Tel Aviv, nessun ferito – Un nuovo attacco missilistico lanciato oggi dall’Iran verso Israele ha danneggiato un edificio a Tel Aviv, senza provocare feriti né vittime. Il raid, rilevato dalle forze armate israeliane (Idf), aveva fatto scattare le sirene di allerta nelle zone di Tzofit, Gan Haim, Nir Eliyahu a Sharon e di Kfar Shmaryahu a Dan, nel centro dello Stato ebraico. Secondo l’emittente locale Channel 12, un edificio nella zona di Tel Aviv ha subito alcuni danni a seguito dell’attacco, ma non è ancora chiaro se sia stato colpito da un missile o dai detriti di un razzo intercettore della contraerea. Al momento il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom non segnala feriti né vittime.

Ore 9,50 – Israele: attacco missilistico dal Libano, nessun ferito – Un nuovo attacco missilistico lanciato oggi da Hezbollah dal sud del Libano verso il nord di Israele non ha provocato né feriti né vittime. Il raid, rilevato dalle forze armate israeliane (Idf), aveva fatto scattare le sirene di allerta nella città settentrionale israeliana di Karmiel e in diverse comunità limitrofe al confine con il Paese dei Cedri. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, l’attacco non ha provocato feriti né vittime.

Ore 9,40 – Arabia Saudita conferma: “Attacco con droni sulla raffineria Samref, valutiamo i danni” – Un drone, presumibilmente lanciato dall’Iran, ha colpito la raffineria Samref del colosso petrolifero Saudi Aramco, situata nel porto di Yanbu sulla costa saudita del Mar Rosso. La conferma dell’indiscrezione, già pubblicata dall’agenzia di stampa britannica Reuters, arriva dal ministero della Difesa saudita, che in una nota diramata sui social afferma: “Sono in corso le valutazioni dei danni”. Ieri, Teheran aveva emesso un avviso di evacuazione per diverse infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, tra cui Samref, una joint venture tra Saudi Aramco e la statunitense Exxon Mobil. Yanbu è attualmente l’unico porto sicuro per l’esportazione di greggio dai Paesi arabi del Golfo, vista la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz.

Ore 9,30 – Libano: raid di Israele investe un ospedale, nessuna vittima – L’onda d’urto provocata da un raid aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf) ha investito un ospedale nel sud del Libano, provocando danni a diversi reparti ma senza causare vittime. Lo riferisce il quotidiano locale L’Orient-Le Jour citando fonti dell’amministrazione dell’ospedale universitario Sheikh Ragheb Harb di Toul, alla periferia della città di Nabatieh, secondo cui l’attacco, condotto intorno all’una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ha colpito un edificio vicino al nosocomio, causando “danni significativi” a diversi reparti, tra cui l’unità di terapia intensiva. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Nna, le Idf hanno condotto raid aerei in diverse località del distretto di Nabatieh, tra cui Haboush e al-Sharqiyah.

Ore 9,20 – Kuwait: colpita un’altra raffineria – Un’altra raffineria di proprietà della compagnia petrolifera nazionale del Kuwait è stata colpita da un attacco con droni lanciato dall’Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale locale Kuna, citando un comunicato della Kuwait Petroleum Corporation, secondo cui il raid ha colpito una delle unità operative della raffineria di Mina Abdullah, nel sud dell’Emirato. Un altro attacco simile aveva centrato la raffineria di Mina Al-Ahmadi, provocando un incendio di lieve entità. Al momento non si hanno notizie di vittime né di feriti.

Ore 9,15 – Kuwait: droni dall’Iran su una raffineria, nessun ferito – Una raffineria di proprietà della compagnia petrolifera nazionale del Kuwait è stata colpita da un attacco con droni lanciato dall’Iran, che ha provocato un incendio in uno degli impianti petrolchimici. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale locale Kuna, secondo cui il raid non ha provocato feriti. “La Kuwait Petroleum Corporation ha annunciato che una delle unità operative della raffineria di Mina Al-Ahmadi (…) è stata bersaglio di un attacco di droni, che ha provocato un incendio di lieve entità”, riferisce l’agenzia di stampa kuwaitiana.

Ore 9,00 – Arabia Saudita, Reuters: “Attacco iraniano sulla raffineria Samref, danni minimi” – La raffineria Samref del colosso petrolifero Saudi Aramco, situata nel porto di Yanbu sulla costa saudita del Mar Rosso, è stata oggetto di un attacco aereo proveniente dall’Iran, che però ha avuto un impatto “minimo” sugli impianti. Lo riferisce all’agenzia di stampa britannica Reuters una fonte interna. La notizia non è stata commentata ufficialmente da Saudi Aramco. Ieri, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane aveva emesso un avviso di evacuazione per diverse infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, tra cui Samref, una joint venture tra Saudi Aramco e la statunitense Exxon Mobil. Yanbu è attualmente l’unico porto sicuro per l’esportazione di greggio dai Paesi arabi del Golfo, vista la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz.

Ore 8,45 – Libano: Israele ha ucciso oltre 20 miliziani di Hezbollah nelle ultime 24 ore – Le forze armate di Israele (Idf) hanno ucciso più di 20 miliziani di Hezbollah durante gli attacchi condotti ieri in Libano. Lo riferiscono proprio le Idf in una nota diramata sui social, secondo cui le vittime sono state uccise negli scontri con le truppe della 36esima Divisione dell’esercito e in vari attacchi aerei condotti dall’Aeronautica militare israeliana.

Ore 8,30 – Gaza: riapre il valico di Rafah per la prima volta dal 28 febbraio – Il valico di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto, è stato riaperto oggi per la prima dal 28 febbraio, quando era cominciata la guerra degli Stati Uniti e di Israele all’Iran. Lo riporta l’emittente egiziana al-Qahera, considerata vicina ai servizi segreti del Cairo, secondo cui il valico è stato riaperto “in entrambe le direzioni” e alcuni palestinesi, tra cui pazienti curati in Egitto, hanno attraversato il confine per tornare nella Striscia. In settimana, l’autorità israeliana per il Coordinamento delle attività governative nei territori (Cogat) aveva avvisato che la decisione di riaprire la frontiera era stata adottata a seguito di una nuova valutazione di sicurezza e di “un esame delle condizioni che consentono la ripresa delle operazioni al valico, pur mantenendo le necessarie restrizioni di sicurezza alla luce della situazione di sicurezza e delle minacce nella zona”.

Ore 8,15 – Israele: 177 feriti ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore – Almeno 177 persone ferite a causa degli attacchi lanciati dall’Iran e da Hezbollah su Israele sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore. Lo riferisce in una nota il ministero della Salute di Tel Aviv, secondo cui tra le vittime una versa in condizioni critiche, due in condizioni moderate e 167 in buone condizioni. Secondo il ministero, dall’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, cominciata il 28 febbraio scorso, 3.924 persone sono state ricoverate, di cui 74 ancora in ospedale.

Ore 8,00 – Qatar: domati incendi a Ras Laffan, nessun ferito – Gli incendi sviluppatisi presso l’impianto di gnl di Ras Laffan, nel nord-est del Qatar, a seguito di un attacco dell’Iran, sono stati domati. Lo riferisce ministero dell’Interno del Qatar in una nota diramata sui social e citata dall’agenzia di stampa ufficiale Qna, secondo cui l’attacco di Teheran non ha provocato feriti. “La Protezione Civile ha completamente domato tutti gli incendi nella zona industriale di Ras Laffan senza che si siano registrati feriti. Le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza delle aree sono tuttora in corso”, si legge nel comunicato. Secondo una nota della compagnia energetica statale qatariota QatarEnergy, gli attacchi della Repubblica islamica hanno colpito diversi impianti di gas naturale liquefatto causando danni “ingenti”. Il raid era seguito a un attacco aereo israeliano che ieri aveva preso di mira un impianto petrolchimico collegato al giacimento offshore di gas naturale di South Pars, nella provincia di Bushehr, nel sud dell’Iran.

Ore 7,30 – Libano: 44 morti e 115 feriti negli ultimi due giorni di raid di Israele – È salito a 44 morti, compresi 4 minori, e 115 feriti, tra cui 16 minorenni, il bilancio delle vittime causate dai raid aerei condotti negli ultimi due giorni dalle forze armate di Israele in Libano. Lo riferisce il Centro Operativo di Emergenza del ministero della Salute di Beirut in una nota di aggiornamento citata dall’agenzia di stampa ufficiale Nna, secondo cui i raid hanno colpito, oltre alla capitale, anche le località di Deir Zahrani, Sidone, Harouf, Jebchit, Baalbek, Yahmar, Sohmar e Jmeijmeh.

Ore 7,00 – Israele: sesto attacco missilistico dall’Iran dalla mezzanotte, nessun ferito – Un nuovo attacco missilistico lanciato dall’Iran, il sesto dalla mezzanotte di oggi, ha interessato il nord di Israele, senza però provocare feriti né vittime. L’attacco, rilevato dalle forze armate israeliane (Idf), aveva fatto scattare le sirene di allerta al confine con il Libano. Secondo l’Idf però tutti i missili lanciati da Teheran sono stati intercettati o sono precipitati in aree all’aperto. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom, l’attacco non ha provocato feriti né vittime.