Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 6 marzo 2026

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.300 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 100 le vittime registrate dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise una trentina di persone dal 28 febbraio scorso. Un attacco con droni ha colpito l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, un’exclave dell’Azerbaigian, che confina con Iran, Turchia e Armenia, ferendo due persone (ma Teheran nega il coinvolgimento). In totale, l’Unicef calcola che dall’inizio del conflitto siano morti quasi 200 bambini. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce “una perdita di tempo” l’ipotesi di un’invasione di terra dell’Iran: “Vogliamo entrare e ripulire tutto”, afferma a proposito della nuova guida politica del Paese. Intanto, secondo l’agenzia Reuters, la Cina sta negoziando con Teheran per consentire il passaggio sicuro di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran.

Ore 12.45 – Israele, Idf: “Distrutto a Teheran il bunker sotterraneo di Khamenei. Era ancora usato dai vertici della Repubblica islamica” – L’Aeronautica militare delle forze armate di Israele (Idf) ha bombardato e distrutto questa mattina un bunker sotterraneo, utilizzato a Teheran dall’ormai defunta Guida suprema della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ali Khamenei ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo congiunto israelo-statunitense proprio nella capitale dell’Iran. Lo rivela in una nota diramata sui social l’Aeronautica militare israeliana, che ha pubblicato il filmato dell’attacco. “Il bunker sotterraneo, costruito sotto il complesso (della Guida suprema a Teheran, ndr) e utilizzato come risorsa di sicurezza di emergenza per la gestione della guerra da parte del leader, che è stato eliminato prima di riuscire a usarlo”, si legge nel comunicato. “Dopo l’assassinio di Khamenei, il complesso ha continuato a essere utilizzato da alti funzionari del regime iraniano”. Il sito, che secondo l’Idf, si estendeva sotto diverse strade e comprendeva “molti punti di ingresso e stanze per riunioni di esponenti di alto grado del regime”, è stato bombardato da una cinquantina di caccia con un centinaio di bombe. L’attacco, secondo la nota, è stato possibile grazie ad “anni” di mappatura del sito da parte delle unità 8200 e 9900 della direzione dell’intelligence militare israeliana.

Ore 12.40 – Iran, il presidente Pezeshkian: “Sforzi di mediazione? Chiedete a Usa e Israele che hanno innescato il conflitto” – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha invitato i Paesi impegnati in una mediazione per risolvere la guerra scatenata da Usa e Israele contro la Repubblica islamica a rivolgersi a coloro che “hanno innescato questo conflitto”, cioè Washington e Tel Aviv. “Alcuni Paesi hanno avviato iniziative di mediazione. Sia chiaro: siamo impegnati per una pace duratura nella regione, ma non esitiamo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione”, ha scritto oggi sui social Pezeshkian. “La mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che hanno sottovalutato il popolo iraniano e innescato questo conflitto”.

Ore 12.30 – Libano: 5 morti e 7 feriti in un raid di Israele a Sidone – Almeno 5 persone sono state uccise e 7 sono rimaste ferite oggi nel sud del Libano a seguito di un raid aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf) nella città di Sidone. Lo riferisce il Centro operativo per le emergenze sanitarie del ministero della Salute di Beirut in una nota citata dall’agenzia di stampa ufficiale locale Nna, secondo cui il raid ha preso di mira un piano di un edificio di proprietà dell’Associazione islamica Al-Maqasid, che ospita per lo più “uffici, studi di ingegneri e ambulatori clinici”. Le Idf non hanno finora commentato.

Ore 12.15 – Maersk sospende due servizi di spedizione in Medio Oriente – La compagnia di navigazione danese Maersk, uno dei più grandi gruppi mondiali di trasporto container, ha annunciato oggi la temporanea sospensione di due servizi di collegamento in Medio Oriente. A seguito di una nuova “valutazione dei rischi e di una revisione operativa”, come si legge in una nota diramata oggi dal gruppo di Copenaghen, l’azienda ha interrotto, fino a nuovo avviso, il servizio FM1 che collegava l’Estremo Oriente al Medio Oriente, nonché il servizio ME11 che collegava il Medio Oriente all’Europa. “Questa decisione è stata presa come misura precauzionale per garantire la sicurezza del nostro personale e delle nostre navi, riducendo al minimo le interruzioni operative sulla nostra rete più ampia”, conclude il comunicato della compagnia di navigazione danese.

Ore 12.00 – Kuwait: Iran rivendica attacchi contro le basi Usa. Teheran: “Continueranno nelle prossime ore” – Le forze armate dell’Iran hanno rivendicato una serie di attacchi con un “gran numero” di droni contro le basi militari degli Stati Uniti in Kuwait, annunciandone altri previsti “nelle prossime ore”. “Nelle ultime ore, vari tipi di droni distruttivi delle forze di terra dell’esercito hanno preso di mira in gran numero le basi militari americane in Kuwait”, si legge in una nota diramata dall’esercito di Teheran, citata dall’agenzia di stampa locale Isna. “Questi attacchi continueranno nelle prossime ore”. Né le forze armate Usa né il ministero della Difesa del Kuwait hanno finora commentato.

Ore 11.45 – Cremlino: “Aumenta la domanda di risorse energetiche russe” – “Stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda di risorse energetiche russe in relazione alla guerra in Iran”. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che Mosca è stata e rimane un fornitore affidabile di petrolio e gas, sia tramite oleodotti che in forma liquefatta. Ieri il Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una deroga di 30 giorni che consente all’India di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare.

Ore 11.30 – Onu chiede indagini su raid israeliani in Libano – Le Nazioni Unite chiedono indagini rapide sugli attacchi israeliani in Libano per determinare se siano conformi ai “ai principi di distinzione, proporzionalità e precauzione” del diritto internazionale. “L’impatto devastante di questo rinnovato conflitto è già sotto i nostri occhi, con i civili che pagano un prezzo dolorosamente alto”, afferma Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani. Intanto l’Alto Commissario Volker Turk esorta le parti in guerra in Medio Oriente a dare una chance alla la pace: “Il mondo ha urgente bisogno di misure per contenere e spegnere questo incendio. Invece assistiamo solo a una retorica più provocatoria e bellicosa, a più attentati, a più distruzione, uccisioni e a un’escalation che alimentano ulteriormente il conflitto”, dice Turk. “Esorto gli Stati coinvolti ad adottare misure immediate per allentare la tensione e dare una possibilità alla pace. Esorto gli altri Stati a chiedere chiaramente alle parti coinvolte di ritirarsi. La calma deve prevalere se vogliamo impedire ulteriore terrore e devastazione per i civili”.

Ore 11.20 – Azerbaigian ritira diplomatici dall’Iran – L’Azerbaigian sta ritirando i suoi diplomatici dall’Iran per la loro sicurezza. Lo afferma il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov. La decisione arriva all’indomani dell’attacco con quattro droni nell’enclave di Nakhchivan. L’Iran nega tuttavia di aver lanciato l’attacco con i droni.

Ore 11.10 – Meloni sente Erdogan: “Solidarietà” – La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. In una nota di Palazzo Chigi si legge che Meloni “ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato Nato, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto”. I due leader hanno “avuto uno scambio sull’evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal Presidente Meloni con i diversi attori mediorientali, e sull’impatto a livello globale della crisi. I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto”.

Ore 11.00 – Il ministro dell’Energia del Qatar: “La guerra può far crollare le economie mondiali” – Il ministro dell’energia del Qatar, Saad al-Kaabi, afferma che anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero “settimane o mesi” perché il Qatar torni a un normale ciclo di consegne. In un’intervista al Financial Times, il ministro sottolinea che la guerra potrebbe “far crollare le economie mondiali”, prevedendo che tutti gli esportatori di energia del Golfo interromperebbero la produzione nel giro di poche settimane, portando il prezzo del petrolio a 150 dollari al barile.

Ore 10.55 – Bahrein: distrutti 78 missili e 143 droni dall’inizio della guerra – Il Comando generale delle Forze di difesa del Bahrein afferma in una nota di aver distrutto 78 missili e 143 droni che prendevano di mira il territorio del Bahrein dall’inizio della guerra.

Ore 10.45 – Idf, raid su infrastrutture Hezbollah a Beirut – L’esercito israeliano afferma di aver iniziato a effettuare ulteriori attacchi nel sobborgo meridionale di Beirut, Dahiyeh, sostenendo di aver preso di mira le infrastrutture di Hezbollah.

Ore 10.30 – Tajani: “Dagli Usa nessuna richiesta per le basi in Italia” – “Non abbiamo avuto richieste” dagli Stati Uniti per l’uso delle basi in Italia nell’ambito del conflitto contro l’Iran, “neanche per l’uso logistico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. “Per quanto riguarda qualsiasi altro tipo di uso, è ovvio che deve esserci un passaggio parlamentare e noi lo faremo”.

Ore 10.05 – Oltre 50 navi bloccate nel Golfo Persico – 52 navi francesi sono attualmente bloccate nel Golfo Persico e altre 8 nel Mar Rosso. Lo afferma il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot: “Siamo in contatto permanente con gli equipaggi, poiché a bordo di alcune di queste imbarcazioni ci sono marinai francesi”, ha detto Tabarot all’emittente francese CNews/Europe 1.

Ore 10.00 – Emirati, avviso ai cittadini di Dubai: “Cercate un rifugio sicuro” – Gli abitanti di Dubai hanno appena ricevuto sui loro telefoni un avviso del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti, che li esorta a proteggersi da potenziali minacce missilistiche. “A causa della situazione attuale e delle potenziali minacce missilistiche, cercate immediatamente rifugio nell’edificio sicuro più vicino e state lontani da finestre, porte e aree aperte”, si legge nell’avviso.

Ore 09.55 – Iran, finora 1.332 vittime – Almeno 1.332 persone sono state uccise in Iran dall’inizio degli attacchi dagli Stati Uniti e da Israele. Lo riporta la Mezzaluna Rossa iraniana.

Ore 09.50 – Raid su quartiere residenziale a Shiraz, in Iran: almeno 20 morti – Almeno 20 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele nella città di Shiraz, nel sud dell’Iran. Lo riferisce Jalil Hasani, vicegovernatore della provincia di Fars. L’attacco avrebbe preso di mira una zona residenziale della città uccidendo “cittadini innocenti”.

Ore 09.40 – Libano, oltre 500mila sfollati – Quasi 500mila persone sono state evacuate dal Libano. Lo riferisce il Jerusalem Post, secondo cui, mentre oltre 400mila persone sono state evacuate dal Libano meridionale, si registra ora anche una crescente tendenza a evacuare decine di migliaia di persone da Beirut.

Ore 09.30 – Iran, riunioni in corso per scegliere la nuova Guida Suprema – I principali leader iraniani si sono riuniti per discutere di come tenere una riunione dell’Assemblea degli Esperti, che selezionerà la nuova Guida Suprema del Paese, dopo l’uccisione di Ali Khamenei. Lo riferisce la televisione statale della Repubblica islamica. Il consiglio dei leader comprende il presidente Masoud Pezeshkian, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Ejehi e il religioso Ayatollah Ali Reza Arafi. Non è stata fornita una tempistica per la selezione della nuova Guida Suprema, né informazioni sul fatto che l’Assemblea degli Esperti si riunisca di persona o da remoto per la votazione.

Ore 09.15 – Hezbollah attacca veicoli dell’Idf in Libano e avverte i cittadini israeliani: “Allontanatevi dal confine” – Hezbollah afferma di aver attaccato alcuni veicoli dell’esercito israeliano che avanzavano verso la città di Khiam, nel Libano meridionale. Il gruppo armato filo-iraniano “dà avviso di evacuazione agli israeliani” entro 5 km dalla linea di confine con il Libano. Lo riferisce l’emittente statale iraniana. “L’aggressione del vostro esercito contro la sovranità e i civili libanesi, la distruzione delle infrastrutture civili e la campagna di sfollamento che sta portando avanti non rimarranno senza risposta. Dirigetevi a sud”, avverte Hezbollah.

Ore 09.00 – Unicef: “Quasi 200 bambini uccisi dall’inizio della guerra” – Quasi 200 bambini sono stati uccisi dall’inizio della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Lo afferma l’Unicef, secondo cui almeno 181 minori hanno perso la vita in Iran, 7 in Libano, 3 in Israele e 1 in Kuwait. “Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L’escalation militare in Medio Oriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini”, dichiara in una nota l’Unicef.

Ore 08.45 – Emirates ed Etihad Airways riprendono i voli – Emirates ed Etihad Airways stanno riprendendo i voli verso le principali città del mondo dai loro aeroporti degli Emirati Arabi Uniti. Etihad ha fatto sapere oggi che ha ripreso un programma di voli limitato fino al 19 marzo: i voli saranno operativi da e per Abu Dhabi e circa 70 destinazioni, tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Delhi, New York, Toronto e Tel Aviv. Anche Emirates opererà con un programma di voli ridotto verso 82 destinazioni, tra cui Londra, Sydney, Singapore e New York, mentre i clienti in transito a Dubai saranno accettati solo se il loro volo di coincidenza è operativo. Nelle scorse ore un volo Air France noleggiato dal Governo francese per riportare a casa i connazionali dagli Emirati Arabi Uniti è stato costretto a tornare indietro a causa del lancio di missili nella zona. Il primo volo di rimpatrio del Regno Unito dall’Oman è atterrato all’aeroporto di Stansted di Londra nelle prime ore di oggi, dopo essere stato riprogrammato a causa di problemi operativi, tra cui ritardi nell’imbarco dei passeggeri.

Ore 08.30 – Raid su Teheran: presi di mira i palazzi del potere – Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica afferma di aver abbattuto un drone Heron israeliano che sorvolava la città di Isfahan, nel centro dell’Iran. Lo riferisce il Teheran Times. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim dà notizia che due paramedici sono stati uccisi dagli attacchi israelo-americani nella città di Shiraz. I raid su Teheran di questa mattina hanno preso di mira anche il compound della Guida Suprema, l’ayatollah Khamenei ucciso sabato scorso, un’area vicina ad altre sedi del potere, tra cui il Palazzo presidenziale e il Consiglio di sicurezza nazionale. Lo riporta il New York Times citando la tv statale iraniana.

Ore 08.00 – Idf colpisce lanciamissili iraniani e altri obiettivi in Libano – L’aviazione di Israele ha colpito sei lanciamissili iraniani durante la notte, distruggendoli prima che potessero colpire il territorio israeliano. Lo riferisce l’Idf, che sostiene di aver distrutto “tre sistemi di difesa iraniani avanzati” durante i recenti attacchi. Sul social X, le forze armate dello Stato ebraico scrivono che “l’aeronautica israeliana ha condotto un’ampia ondata di 26 attacchi nell’area di Dahieh (quartiere nel sud di Beirut, ndr), in Libano, prendendo di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah”. “Tra gli obiettivi – aggiunge il post – c’erano il centro di comando di un consiglio esecutivo e una struttura che ospitava droni utilizzati per attacchi contro Israele. Prima degli attacchi, sono state adottate misure per ridurre il rischio di danni ai civili”.

Ore 07.45 – Arabia Saudita intercetta 3 droni diretti a Riad – Il Ministero della Difesa dell’Arabia Saudita fa sapere che il reparto aereo ha distrutto tre droni iraniani diretti a Riad.

Ore 07.30 – Trump: “Invasione di terra? Sarebbe una perdita di tempo. In Iran vogliamo entrare e ripulire tutto” – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce “una perdita di tempo” l’ipotesi di un’invasione di terra in Iran da parte delle forze statunitensi e israeliane: “Hanno perso tutto”, osserva il leader Usa, intervistato telefonicamente dalla Nbc, a proposito del regime degli ayatollah. “Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”. “Il ritmo e l’intensità degli attacchi continueranno”, sottolinea Trump. “Vogliamo entrare e ripulire tutto, non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di dieci anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro”, aggiunge il presidente rifiutandosi di fare nomi. Trump spiega che sta prendendo provvedimenti per assicurarsi che le persone sulla sua lista riescano a sopravvivere alla guerra: “Li stiamo tenendo d’occhio”. Chi guiderà l’Iran in futuro? “Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei”.