Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2026

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano, dove la missione Unifil si è detta “seriamente preoccupata” per l’ordine di evacuazione diramato dalle forze armate israeliane alla popolazione civile a nord del fiume Litani. La Republica islamica ha risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, colpito anche dalle ritorsioni di Hezbollah, e gli alleati di Usa e Israele nel Golfo. Nella notte intanto, mentre le ostilità in Medio Oriente entravano nel sesto giorno, la maggioranza repubblicana al Senato Usa ha bloccato una risoluzione volta a frenare la campagna militare lanciata dal presidente Donald Trump contro Teheran, con un voto di 53 a 47. Giallo su una possibile offensiva terrestre contro l’Iran da parte di gruppi armati curdi provenienti dall’Iraq. La notizia, diffusa ieri nella notte, è stata poi smentita. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 5 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran.

LA DIRETTA

Ore 9,45 – Iraq, Barzani: “La regione curda non deve essere coinvolta in alcun conflitto o escalation militare” – La regione semi-autonoma curda dell’Iraq “non deve essere coinvolta in alcun conflitto o escalation militare che possa danneggiare la vita e la sicurezza dei nostri concittadini”. Lo ha dichiarato oggi il presidente della regione semi-autonoma curda dell’Iraq, Nechirvan Barzani, citato dalla testata Rudaw. “La protezione dell’integrità territoriale della regione del Kurdistan e dei nostri successi costituzionali può essere realizzata solo attraverso l’unità, la coesione e la responsabilità nazionale condivisa di tutte le forze e componenti politiche del Kurdistan”, ha aggiunto Barzani.

Ore 9,30 – Meloni: “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci ma intendiamo inviare aiuti e mezzi per la difesa aerea ai Paesi del Golfo” – L’Italia “non è in guerra e non vuole entrarci” ma “intende inviare aiuti”, in particolare mezzi per “la difesa aerea”, “ai Paesi del Golfo”. Lo ha annunciato oggi la premier Giorgia Meloni intervenendo in diretta al programma “Non stop news” dell’emittente radiofonica Rtl 102.5, ribadendo che gli Stati Uniti non hanno fatto pervenire all’Italia nessuna richiesta di usare le nostre basi nella guerra combattuta al fianco di Israele contro l’Iran. “Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”, ha dichiarato la premier. “Tutti si stanno attenendo agli accordi bilaterali”, ha precisato Meloni, ricordando il caso spagnolo. “La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quell’accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi”, ha aggiunto. “Vale anche per noi: in Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 che sono sempre stati aggiornati”. Roma però non intende restare a guardare ed è pronta a inviare aiuti ai Paesi del Golfo, colpiti dai contrattacchi dell’Iran. “L’Italia, come Regno Unito, Francia, Germania, intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo, parliamo chiaramente di difesa, di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche ma perché in quell’area ci sono decine di migliaia di italiani, e circa duemila militari che dobbiamo proteggere”, ha detto la premier nel corso dell’intervista radiofonica. “E il Golfo è vitale per gli approvvigionamenti”, ha proseguito, non nascondendo le conseguenze della guerra sul nostro Paese. “C’è anche il tema delle conseguenze economiche per l’Italia, dobbiamo impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi dell’energia e dei generi alimentari”, ha aggiunto Meloni. “Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera che ha già attivato i meccanismi che servono a evitare fenomeni speculativi, ha una apposita task force soprattutto per monitorare i prezzi del gas, faremo tutto quello che possiamo per non darla vinta” a chi dovesse speculare e “sono pronta ad aumentare le tasse ad aziende che dovessero speculare sulle bollette”, ha ricordato la premier, secondo cui contro il terrorismo la guardia in Italia resta “altissima”. “Siamo totalmente mobilitati”, ha ribadito. “Anche qui non siamo distratti, la guardia è altissima”. Ultima nota sul Board of Peace di Donald Trump. “Non so che dire rispetto all’ennesima contraddizione dell’opposizione, Gaza era una priorità e ora non lo è più. Non so se ora che non è più utile per fare campagna elettorale non è più importante per loro, sicuramente lo è per noi perché l’Italia può fare la differenza, è rispettata da tutti gli attori” dell’area ed “è stata la prima nazione non musulmana a portare aiuti”, ha dichiarato Meloni, secondo cui “sarebbe folle non partecipare” al Board of Peace. “Se si può fare la differenza nel trasformare una tregua molto fragile nella pace”.

Ore 9,15 – Al-Jazeera: “Udite esplosioni in Qatar e Bahrein a seguito di altri attacchi iraniani” – Alcune esplosioni sono state udite questa mattina in Qatar e Bahrein a seguito di una serie di altri attacchi missilistici lanciati dall’Iran nella regione. Lo riporta l’emittente qatariota al-Jazeera, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia non è stata confermata dai rispettivi ministeri della Difesa né ancora battute dalle agenzia di stampa ufficiali locali.

Ore 9,00 – Libano: altri 6 morti in due raid di Israele nel sud – Altre 6 persone sono rimaste uccise oggi in Libano a seguito di due raid aerei compiuti dalle forze armate di Israele (Idf) in alcuni villaggi nel sud del Paese dei Cedri. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui quattro membri di una stessa famiglia, i genitori con due figli minorenni, sono stati uccisi in un raid condotto dall’Idf su un villaggio vicino a Kfar Tebnit. Un altro attacco compiuto da Israele nel distretto di Nabatieh ha invece ucciso il sindaco di un villaggio e sua moglie.

Ore 8,30 – Iran: Pasdaran rivendicano attacco a una petroliera Usa nello Stretto di Hormuz – La Marina militare delle Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno rivendicato un attacco contro una petroliera statunitense, in navigazione nel nord del Golfo persico. L’annuncio è contenuto in una nota diramata dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, citata dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo cui la petroliera “è in fiamme”. L’azione segue l’avviso lanciato alcuni giorni fa dai Pasdaran, secondo cui alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai Paesi europei che le sostengono “non sarà consentito il passaggio” nello Stretto di Hormuz dalle forze del regime iraniano. “Se verranno avvistate, saranno sicuramente colpite”, si legge nel comunicato. “Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell’Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz”. Al momento la notizia non trova conferme. Una petroliera all’ancora a 30 miglia nautiche a sud-est del Kuwait, secondo quanto segnalato nella notte all’Organizzazione per il commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto), è stata investita da “una forte esplosione” sul lato sinistro della nave. Il comandante, segnala l’Ukmto, ha “poi visto una piccola imbarcazione allontanarsi”. Tuttavia a bordo “non sono stati segnalati incendi e l’equipaggio è al sicuro e in salute”, mentre la petroliera ha cominciato a imbarcare acqua e ha perso parte del carico di greggio in mare. Non è chiaro però se si tratti della stessa petroliera.

Ore 8,00 – Iran: Teheran rivendica attacco contro “gruppi separatisti” al confine occidentale. Giallo su un’offensiva curda dall’Iraq contro la Repubblica islamica – L’Iran ha preso di mira le postazioni di non meglio specificati “gruppi separatisti” che intendevano attraversare i confini occidentali del Paese, provocando “gravi perdite”. La notizia è stata di divulgata oggi dal ministero dell’Intelligence di Teheran in una nota citata dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, considerata vicina al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (i Pasdaran), in cui si annunciava “la distruzione del quartier generale e del deposito di munizioni dei terroristi separatisti in un’operazione congiunta del ministero dell’Intelligence” e dei Pasdaran. “I gruppi terroristici separatisti intendevano penetrare nei confini occidentali del Paese con il supporto del nemico sionista-americano (Israele e Usa, ndr) e compiere attacchi terroristici con obiettivi separatisti”, si legge nella nota. Negli ultimi giorni, secondo tre fonti a conoscenza della questione citate dall’agenzia di stampa britannica Reuters, le milizie curde iraniane si sono consultate con gli Stati Uniti per decidere se e come attaccare le forze di sicurezza di Teheran nella parte occidentale del Paese. Alcuni resoconti diffusi ieri sera sui varie testate in Europa e Usa affermavano che era stata avviata un’operazione terrestre a cavallo del confine dal Kurdistan iracheno, poi smentita sia da fonti in Iran che in Iraq. La dichiarazione divulgata oggi dal ministero iraniano afferma che le forze della Repubblica islamica stanno collaborando con i “nobili curdi” per sventare il piano “sionista-americano” (Israele e Usa, ndr) di attaccare il suolo dell’Iran.

Ore 7,00 – Libano: primo raid di Israele nel nord dalla ripresa del conflitto, 2 morti – Almeno 2 persone sono state uccise e una è rimasta ferita nella notte nel campo profughi di Beddaoui a Tripoli, nel Libano settentrionale, a seguito di un raid aereo compiuto dalle forze armate di Israele (Idf), il primo a colpire il nord del Paese dei Cedri dalla ripresa delle ostilità. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut in una nota citata dall’agenzia di stampa ufficiale locale Nna. Le Idf non hanno confermato l’attacco ma, secondo l’emittente israeliana Channel 14, tra i bersagli del raid, figurava anche “un alto funzionario di Hamas” in Libano.