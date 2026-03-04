Diretta live della guerra di Usa e Israele contro l’Iran oggi, mercoledì 4 marzo

Continuano i bombardamenti di Usa e Israele sull’Iran, che risponde con contrattacchi contro lo Stato ebraico e le basi americane e le infrastrutture energetiche e commerciali dei loro alleati nel Golfo: lanciati nella notte almeno 40 missili dalla Repubblica islamica. Giallo sull’elezione di Mojtaba Khamenei come successore del padre Ali a Guida Suprema della Rivoluzione. La notizia, battuta dai media stranieri vicini all’opposizione monarchica iraniana, non è stata confermata da Teheran. In serata la Repubblica islamica comincerà i riti funebri, che dureranno tre giorni, per l’86enne leader ucciso il 28 febbraio scorso. Il governo israeliano fa sapere che chiunque sia sarà un “bersaglio”. Intanto Tel Aviv continua a colpire Hezbollah in Libano. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran.

DIRETTA

Ore 10,00 – Libano: le truppe di Israele avanzano nel sud – Le forze armate di Israele (Idf) continuano i bombardamenti aerei sul Libano e avanzano con le truppe di terra nel sud del Paese dei Cedri. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui altri cinque sono stati bombardati questa mattina dalle Idf: i villaggi di Jarmaq, nel distretto di Jezzine, Qoussair, nella zona di Marjeyoun, Tayr Falsayh, nel distretto di Tiro, Beit Lif, nella zona di Bint Jbeil, e Wadi Berghoz, nell’area di Hasbaya. L’artiglieria israeliana ha preso di mira anche i villaggi di Arnoun, a Nabatiyeh, e Khiam a Marjeyoun. Intanto, le truppe israeliane schierate sul terreno sono avanzate a sud della città di confine di Kfarchouba, nell’area di Hasbaya, provenienti dalla fattoria di Bastara, in territorio libanese.

Ore 9,45 – Libano: sale a 12 morti il bilancio delle vittime dei raid di Israele – È salito a 12 morti, 23 feriti e due dispersi il bilancio delle vittime degli attacchi aerei di Israele sul Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui almeno 6 persone sono rimaste uccise in un raid contro un edificio residenziale a Baalbek, nel sud del Paese, e altrettante sono morte nelle zone di Aramoun e Saadiyat, alla periferia sud della capitale Beirut.

Ore 9,30 – Emirati Arabi: la Francia abbatte droni lanciati dall’Iran diretti verso il Paese – La Francia ha “neutralizzato” un imprecisato numero di droni lanciati dall’Iran contro gli Emirati Arabi Uniti, dove sono di stanza centinaia di militari della Marina, dell’Aeronautica e dell’Esercito d’Oltralpe. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, secondo l’operazione è stata condotta con caccia francesi Rafale. Ieri lo stesso Barrot aveva annunciato che la Francia aveva schierato i propri jet, di stanza nella base di Dhafra, vicino ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per proteggere le basi locali dagli attacchi iraniani. Poco prima il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che Parigi avrebbe inviato nel Mediterraneo la sua portaerei ammiraglia Charles De Gaulle in risposta all’aggravarsi del conflitto.

Ore 9,20 – Spagna, il premier Sanchez risponde a Trump: “La posizione del governo si riassume in poche parole: No alla guerra” – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha risposto questa mattina al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ieri sera alla Casa bianca durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva criticato Madrid per non aver concesso le sue basi agli Usa per attaccare l’Iran e per non aver aumentato le spese militari nel quadro della Nato, affermando che “La posizione del governo (spagnolo, ndr) si riassume in poche parole: No alla guerra”. “No al crollo del diritto internazionale. No al presupposto che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo attraverso conflitti con le bombe. E infine, no a ripetere gli errori del passato. In breve, la posizione del governo spagnolo può essere riassunta in quattro parole: No alla guerra”, ha affermato Sanchez. “Questa crisi ci riguarda tutti e chiediamo la piena determinazione di Stati Uniti, Iran e Israele a fermarle prima che sia troppo tardi. A un atto illegale non si può rispondere con un altro atto illegale; è così che iniziano i più grandi disastri della storia umana”.

Ore 9,00 – Israele, Idf annunciano: “Decima ondata di raid su Teheran” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno lanciato “la decima ondata di attacchi” aerei contro la capitale dell’Iran, Teheran. Lo riferiscono in una nota diramata sui social le Idf, secondo cui “l’Aeronautica Militare ha avviato una vasta ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran”.

Ore 8,30 – Prezzo del gas in Europa apre in rialzo, borse in Asia chiudono in rosso, stabile lo spread tra Btp e Bund – La guerra di Usa e Israele all’Iran e le conseguenze sui mercati energetici ha pesanti conseguenze dal punto di vista finanziario: il prezzo del gas in Europa ha aperto questa mattina in rialzo, mentre le borse di Tokyo, Seul, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e Mumbai chiudono tutte in calo, stabile però lo spread tra Btp e Bund. Sull’indice Ttp di Amsterdam il prezzo del gas ha aperto oggi in rialzo a 58,39 euro al megawattora, in crescita del 7,5%. Stabile invece lo spread tra Btp e Bund a 74 punti con il rendimento del decennale italiano salito al 3,50% dal 3,45% della vigilia mentre quello tedesco è arrivato al 2,76%. Chiudono invece in forte calo le borse in Asia, con l’Msci Asia Pacific che cala del 4,5% mentre Tokyo chiude a 3,6%. Perdite anche per gli indici di riferimento di Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%).

Ore 8,00 – Libano: almeno 11 morti nei raid di Israele su Beirut e il sud del Paese – Almeno 11 persone sono rimaste uccise nei raid condotti nella notte e alle prime ore di oggi da Israele su Beirut e il sud del Libano. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui i raid hanno colpito il centro e la periferia sud di Beirut, compreso il il Comfort Hotel nella zona di Baabda-Hazmiyé, e un edificio residenziale nella città meridionale di Baalbek.

Ore 7,30 – Iran, le Guardie Rivoluzionarie: “Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz” – Le Guardie della Rivoluzione islamica rivendicano di avere il “controllo totale” dello Stretto di Hormuz, un punto di transito chiave per il commercio mondiale di petrolio e gas tra il Golfo persico e il Mar d’Arabia. “Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della marina della Repubblica islamica”, ha affermato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle forze navali dei Guardiani della Rivoluzione islamica, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars.

Ore 7,00 – Libano: un morto in un raid israeliano nel sud. Tel Aviv ordina l’evacuazione di 16 villaggi – Le forze armate di Israele (Idf) hanno bombardato nella notte il Libano meridionale, provocando un morto e due feriti, e hanno ordinato l’evacuazione di 16 località del Paese dei cedri, considerate obiettivi. La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui tra le vittime sono state colpite nella località di Chakra. Tra le zone colpite figurano anche Harouf, Kfar Tebnit, Arnoun, Yohmor, Tiri, Beit Lif, Ramiyeh, Chakra, Jmeijmeh e Khiam. Intanto il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha diramato sui social un avvertimento urgente agli abitanti di 16 villaggi nel Libano meridionale, tra cui Markaba, Houla, Majdel Selm, Chakra e Bani Hayyane, esortandoli a evacuare immediatamente le proprie case e a spostarsi di almeno un chilometro verso aree aperte.