PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026

PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran è attraversata da un’ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civile. Al centro della rabbia ci sono il crollo dell’economia e la gestione del potere da parte del governo di Teheran. La risposta delle autorità è stata dura: un blackout quasi totale della rete Internet e una repressione violenta delle manifestazioni, mentre sullo sfondo restano le minacce di possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele. Intanto però ieri, a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “vuole negoziare” e che la sua amministrazione si sta preparando un incontro con i rappresentanti della Repubblica islamica. Di seguito tutte le notizie di oggi, 12 gennaio 2026, in diretta:

Ore 13:00 – Iran: migliaia oggi in piazza a Teheran a sostegno del regime – Migliaia di persone si sono riunite oggi in piazza Enqelab, nel centro di Teheran, per sostenere la Repubblica islamica e rendere omaggio ai membri delle forze di sicurezza uccisi durante le proteste in corso da due settimane. Lo riferisce l’agenzia di stampa britannica Reuters, basandosi sulle immagini trasmesse dalla tv di stato iraniana, che mostrano i partecipanti sventolare la bandiera della Repubblica Islamica mentre recitano preghiere per le vittime di quelle che le autorità locali hanno definito “rivolte” contro il regime. Manifestazioni simili sono svolte, secondo la tv di stato iraniana, anche in altre città del Paese come Kerman, Zahedan e Birjand.

Ore 12:00 – Iran, il ministro degli Esteri Araghchi: “Pronti alla guerra ma anche ai negoziati” – L’Iran “non cerca la guerra, ma è pienamente preparato alla guerra”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Seyyed Abbas Araghchi, dopo le minacce di Donald Trump di intervenire militarmente per salvare i manifestanti dalla repressione violenta del regime. “L’Iran è pienamente pronto alla guerra, ma anche ai negoziati”, ha detto il capo della diplomazia iraniana durante una conferenza con alcuni ambasciatori stranieri a Teheran, trasmessa dalla televisione di stato locale. “La Repubblica Islamica dell’Iran non cerca la guerra, ma è pienamente preparata alla guerra”, ha aggiunto. “Siamo anche pronti per i negoziati, ma questi negoziati devono essere equi, con pari diritti e basati sul rispetto reciproco”.

Ore 11:00 – Iran, Teheran: “Aperto canale di comunicazione con gli Usa” – I canali di comunicazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e l’inviato degli Stati Uniti sono “aperti”. Lo ha affermato oggi in una nota trasmessa dalla tv di stato iraniana il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei, riferendosi all’inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff. “Questo canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri (Seyyed Abbas Araghchi, ndr) e l’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti è aperto”, ha affermato Baqaei. “I messaggi vengono scambiati ogni volta che è necessario”, ha aggiunto il diplomatico, ricordando che gli interessi statunitensi in Iran sono rappresentati dall’ambasciata svizzera a Teheran, data l’assenza di relazioni diplomatiche bilaterali dirette, interrotte nel 1980.

Ore 10:00 – Iran: il blackout di Internet ancora in corso da 84 ore – Il blackout di Internet imposto l’8 gennaio scorso in Iran è ancora in corso e dura ormai da più di 84 ore. Lo riferisce l’organizzazione di monitoraggio digitale con sede a Londra, Netblocks, secondo cui “il blackout potrebbe essere aggirato utilizzando radio a onde corte, una connessione a una rete cellulare vicino ai confini del Paese, il servizio satellitare Starlink e i telefoni satellitari”.

Ore 9:00 – Iran, il ministro degli Esteri Araghchi: “Situazione sotto controllo” – La situazione in Iran “è ormai completamente sotto controllo”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Seyyed Abbas Araghchi, dopo la violenta repressione delle proteste avvenuta nel fine settimana. L’avvertimento lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Teheran, ha detto oggi Araghchi secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa britannica Reuters, era motivato “puramente da ragioni politiche”.

Ore 8:00 – Iran, ong: centinaia di vittime uccise dal regime durante le proteste – Centinaia di persone sarebbero morte in Iran durante le proteste in corso nelle ultime due settimane contro il regime di Teheran, che non ha ancora reso noto alcun bilancio ufficiale delle vittime. Ma le stesse cifre riportate da ong e attivisti per i diritti umani con sede all’estero divergono. Secondo le informazioni raccolte dall’organizzazione Human Rights Activists in Iran (HRANA), con sede negli Stati Uniti, almeno 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza iraniane sono deceduti in queste proteste, che hanno anche portato all’arresto di oltre 10.600 persone. Per l’ong con sede in Norvegia Iran Human Rights (IHR) invece i morti tra i dimostranti sono almeno 192. Secondo l’agenzia di stampa locale Tasnim, considerata vicina alle Guardie della Rivoluzione islamica, oltre 100 agenti del regime sono stati uccisi durante le proteste. Il governo della Repubblica islamica però non ha ancora reso noto il bilancio ufficiale delle vittime.