Iran, arrestato l’autore del video del Boeing abbattuto. Quarto giorno di proteste nel paese

L’autore del video circolato sui social media, in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il l’aereo ucraino con 176 persone a bordo, è stato arrestato in Iran. A riportare la notizia è la Bbc, che cita l’agenzia Tasnim.

Una fonte del quartier generale delle Guardie della rivoluzione ha detto all’agenzia che l’autore del video è stato arrestato nell’ambito delle indagini, che hanno già portato in carcere altre persone, secondo quanto annunciato oggi dalla magistratura.

Nel paese oggi è il quarto giorno di proteste antigovernative per l’abbattimento del Boeing ucraino. Lo scorso sabato sono iniziate le proteste nella capitale Teheran, con nuovi raduni di studenti anche oggi.

La magistratura di Teheran ha sostenuto oggi che fino a ieri erano stati effettuati “circa 30” fermi per proteste “illegali”, assicurando tuttavia “tolleranza per le manifestazioni legali”.

Tra le vittime del disastro aereo, in maggioranza iraniane, c’erano anche 57 cittadini canadesi.

“Penso che se non ci fossero state tensioni, se di recente non ci fosse stata un’escalation nella regione quei canadesi sarebbero ora a casa con le loro famiglie”, ha affermato il primo ministro canadese Trudeau in un’intervista all’emittente Global News TV. “Questo è quello che succede quando c’è conflitto e guerra. A pagarne le conseguenze sono gli innocenti, e questo deve servire a tutti da lezione e per lavorare duro ad una de-escalation”.

Inizialmente le autorità iraniane hanno negato ogni responsabilità sulla vicenda, ma poi hanno ammesso che il Boeing è stato abbattuto accidentalmente da un missile.

