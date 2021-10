L’Iran annuncia la ripresa dei negoziati sul nucleare a Vienna: “Ripartiranno a novembre”

L’Iran ha acconsentito a riprendere i negoziati a Vienna sul suo programma nucleare, a partire da novembre. Lo ha dichiarato il capo negoziatore, e viceministro degli Esteri, Ali Bagheri Kani, dopo un incontro con mediatori dell’Unione Europea.

Il diplomatico iraniano ha affermato che nel corso della prossima settimana sarà annunciata la data esatta per la ripresa dei negoziati, iniziati lo scorso aprile e poi sospesi a giugno, poco dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del conservatore Ebrahim Raisi.

Il ritorno all’accordo per il nucleare, siglato nel 2015 durante la presidenza di Barack Obama, è stato promesso già in campagna elettorale dall’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Tuttavia, Washington si è finora opposta alla richiesta di rimuovere le sanzioni prima della ripresa dei colloqui, come richiesto dall’Iran.

Le sanzioni sono state reintrodotte nel 2018 dopo l’uscita voluta da Donald Trump dall’accordo, noto come Piano d’azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action o Jcpoa). Dopo il ritiro di Washington, la Repubblica islamica ha gradualmente rinunciato al rispetto degli obblighi previsti dall’accordo, riattivando il proprio programma nucleare.