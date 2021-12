India, precipita elicottero che trasportava il capo delle forze armate: si temono 14 morti

Un elicottero che trasportava il capo delle forze armate indiane si è schiantato oggi nello stato di Tamil Nadu, in India meridionale. Lo ha comunicato l’aeronautica indiana, secondo cui il generale 63enne Bipin Rawat si trovava a bordo dell’elicottero Mi-17V5 di fabbricazione russa, insieme ad altri 13 passeggeri tra cui la moglie e altri ufficiali. Secondo l’agenzia di stampa Ani, è stata finora confermata la morte di 13 persone, la cui identità sarà confermata tramite il test del Dna.

Considerato vicino al primo ministro Narendra Modi, Rawat era stato il primo militare a essere nominato capo di stato maggiore della difesa, alla guida di esercito, marina e aviazione, una posizione che il governo di Nuova Delhi ha istituito nel 2019.

Il generale aveva comandato le forze nel Kashmir amministrato dall’India e lungo la linea di controllo effettivo (la cosiddetta Line of Actual Control) che demarca dal 1962 il confine tra la Cina e l’India. stata preannunciata un’inchiesta sule cause dell’incidente. L’aeronautica ha annunciato un’inchiesta sulle cause dell’incidente.