India, fuga nella calca in un tempio indù: almeno 12 morti

Almeno 12 persone sono morte in mezzo alla calca in un santuario religioso nel Kashmir indiano, nel tempio Mata Vaishno Devi. Altre 13 sono rimaste ferite. Il bilancio però potrebbe aggravarsi secondo le autorità locali: “La strada che conduce al santuario in cima alla collina era affollata di fedeli che cercavano di arrivarci durante le tradizionali preghiere di Capodanno”, ha spiegato un funzionario all’Agence France-Presse. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del nuovo anno, quando in India erano le 2.45 (le 22.15 in Italia), mentre era ancora buio sulla strada che conduceva a Vaishno Devi, uno dei siti indù più venerati del paese. Un testimone ha raccontato all’Afp che il punto in cui si è creata la ressa è dove le persone che scendono dal santuario incontrano quelle che salgono. A causa della pandemia, il limite giornaliero è di 25mila fedeli, ma alcuni testimoni sostengono che quel numero sia stato superato di molto e che diversi gruppi siano entrati senza permesso.

Decine di migliaia di persone visitano ogni giorno Mata Vaishno Devi per offrire le proprie preghiere. Il tempio si trova nell’India settentrionale, sulle colline di Katra, a circa 30 chilometri da Jammu ed è aperto tutto il giorno, 24 ore su 24. Sui social, in queste ore, vengono postati video di fedeli ammassati, di lunghe file quasi immobili che sembrano formare un fiume. Si susseguono poi anche le immagini dei soccorsi. Il governo ha chiesto un’indagine sull’accaduto.

Su Twitter, il primo ministro Narendra Modi ha detto di essere “estremamente rattristato per la perdita di vite umane” e ha offerto le sue condoglianze “alle famiglie in lutto”.