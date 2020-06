Incidente per una famiglia italiana in Canada

Drammatico incidente stradale per una famiglia italiana a Brampton (Toronto), in Canada. Nella tragedia è sopravvissuto solo il papà, Michele Ciasullo, originario di Orsara, in Puglia. Morte invece le tre piccole figlie, Klara (6 anni), Liliana (5 anni) e Mila (1 anno), e la moglie Karolina, 37 anni. Una famiglia devastata.

La famiglia italiana si stava dirigendo verso nord su un furgone quando un’automobile che viaggiava nella direzione opposta ha travolto la loro vettura. Alla guida dell’auto che si è scontrata con il furgone della famiglia Ciasullo c’era una 20enne. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva anche la patente sospesa e quindi non avrebbe potuto nemmeno guidare. Inoltre, il veicolo su cui viaggiava aveva una targa non corrispondente allo stesso autoveicolo.

“Esprimiamo la vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della Comunità di Orsara alla famiglia Ciasullo, originaria di Orsara ma residente a Toronto, colpita dall’immane tragedia che ha tolto la vita a una mamma e alle sue tre figlie. Ci stringiamo al papà Michele che in queste ore sta affrontando un dolore incommensurabile”, è il messaggio che le autorità di Orsara (Puglia) hanno rivolto alla famiglia italiana.

