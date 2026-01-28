La deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita mentre parlava a un incontro pubblico a Minneapolis contro la repressione anti-immigrazione dell’Ice. Durante il suo discorso, un uomo di 55 anni, poi identificato come Anthony J. Kazmierczak, si è avvicinato all’esponente Dem spruzzando del liquido non identificato tramite una siringa. L’uomo è stato immediatamente bloccato dalle guardie di sicurezza che lo hanno portato fuori dai locali. Ilhan Omar ha quindi continuato il suo discorso affermando: “Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro”. L’ufficio Dem ha successivamente fatto sapere che la “deputata sta bene. Ha continuato la sua assemblea pubblica perché non permetterà ai bulli di vincere”.

Dal presidente statunitense Donald Trump, però, nessuna parola di solidarietà. Anzi. Il tycoon, che in passato ha insultato più volte la deputata arrivando a definirla anche “spazzatura”, ha commentato l’episodio affermando che Ilhan Omar è “un’impostora” e aggiungendo: “Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”. Non è stato ancora reso noto, intanto, quale fosse la sostanza spruzzata dall’aggressore. Una giornalista dell’Associated Press, presente all’evento, ha riferito che si è sentito un odore molto forte nell’aria, simile all’aceto.