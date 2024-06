Ilaria Salis scrive a Meloni: “Trasferitemi in ambasciata”

Ilaria Salis ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell’ambasciata italiana a Budapest.

Il motivo? Per evitare “pericoli per la sua sicurezza”, per la sua famiglia e per i cittadini italiani che la assistono, dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista.

A renderlo noto all’Ansa è stato Roberto Salis, padre dell’italiana imputata in Ungheria e candidata alle europee con Avs.