In Antartide si è staccato il più grande iceberg del mondo: è più vasto di Maiorca

In Antartide si è staccato il più grande iceberg del mondo

Un iceberg gigante si è staccato dalla calotta glaciale antartica, all’altezza della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne. Lo ha affermato sul suo sito l’Agenzia spaziale europea (Esa). L’iceberg, denominato A-76, misura circa 4.320 chilometri quadrati (170 di lunghezza e 25 di larghezza) ed è il più grande al mondo: più grande, per esempio, dell’isola spagnola di Maiorca. A-76 è stato individuato tramite le immagini scattate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus, che consiste in due satelliti che inviano dati giorno e notte, consentendo di osservare tutto l’anno aree remote come l’Antartide, ha spiegato l’Esa.

Come spiegato a Repubblica da Massimo Frezzotti, professore di geografia fisica all’università di Roma Tre, non è una novità che grandi iceberg si stacchino dalla piattaforma di ghiaccio, e non é un problema necessariamente legato al cambiamento climatico: poiché il ghiaccio già galleggia in mare, la fusione di queste enormi montagne candide non contribuisce all’innalzamento dei mari. Il problema è quando questi distacchi “superano un normale punto di equilibrio”, ha spiegato lo scienziato. A quel punto “le piattaforme ghiacciate non riescono più a svolgere la loro funzione di tappo e il ghiaccio che si trova sulla terraferma inizia a scivolare verso il mare a velocità superiori alla norma. È a quel punto che temiamo ripercussioni sul livello dei mari”.

