A68, si è sciolto l’iceberg più grande del mondo: era più grande della Liguria

Si è sciolto l’iceberg più grande del mondo. Conosciuto con il nome di A68, la montagna di ghiaccio si era staccata dalla piattaforma Larsen C dell’Antartide nel 2017 ed era rimasta immobile per circa un anno. Poi aveva iniziato la deriva verso Nord spinto da venti e correnti. Pesava un miliardo di tonnellate ed era grande 6mila km quadrati, la sua estensione era quasi pari a quella della Liguria o dell’isola di Cipro.

La notizia dello scioglimento dell’iceberg più grande del mondo la riporta la Bbc. Secondo il National Ice Center degli Stati Uniti il blocco di ghiaccio si è ormai frantumato in migliaia di piccoli pezzi che non valgono più la pena di essere monitorati. Le onde, l’acqua calda e le temperature più elevate nell’Atlantico hanno fatto sciogliere l’A68, diventato famoso quando, staccatosi dalla piattaforma Larsen C dell’Antartide nel 2017, iniziò poi a muoversi dopo essere rimasto immobile per un anno. Il timore era che il gigante masso di ghiaccio potesse schiantarsi contro la South Georgia.

“È incredibile che A68 sia durato così tanto”, ha spiegato alla Bbc il professor Adrian Luckman dell’Università di Swansea, “se si pensa al rapporto di spessore, è come quattro fogli A4 impilati uno sull’altro. Quindi questo oggetto è incredibilmente flessibile e fragile nel suo tragitto attraverso l’oceano. È durato quattro anni ma alla fine si è spezzato in quattro o cinque pezzi che poi si sono frantumati a loro volta”.

A68 sarà ricordato come il primo iceberg a diventare una star sui social media grazie alle milioni di condivisioni di immagini satellitari dell’enorme blocco di ghiaccio.

