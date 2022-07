Hong Kong, schermo gigante precipita sui ballerini durante il concerto di una boyband: il video

Orrore a Hong Kong, dove due ballerini sono rimasti feriti nel crollo improvviso di un maxischermo durante il concerto di una popolare boyband.

Il tragico incidente è stato ripreso in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social media, in cui si vede lo schermo schiantarsi direttamente su uno dei ballerini che si stavano esibendo insieme Mirror, gruppo Cantopop diventato estremamente popolare negli ultimi anni a Hong Kong, per poi travolgerne un altro.

Il gruppo ieri si stava esibendo nella quarta di una serie di 12 serate in programma all’Hong Kong Coliseum, in cui erano già avvenuti incidenti che avevano fatto preoccupare i fan, spingendoli a lanciare una petizione. L’ultimo martedì scorso, quando uno dei 12 membri dei Mirror aveva perso l’equilibrio cadendo dal palco. La petizione, che ha già superato 13mila firme, chiede agli organizzatori maggiore sicurezza per il gruppo e i ballerini e di evitare l’utilizzo di attrezzature non necessarie o piattaforme rialzate.

Dopo la serata di ieri, interrotta a seguito dell’incidente, entrambi i ballerini sono stati portati all’ospedale Queen Elizabeth, uno dei quali in condizioni gravi. Anche una spettatrice è stata portata in ospedale dopo aver accusato un malore, mentre altre due erano sotto shock.