Joshua Wong, ex leader del movimento degli ombrelli del 2014 e tra gli attivisti più in vista delle proteste da circa 5 mesi stanno scuotendo Hong Kong, è stato escluso dalle elezioni distrettuali della città, che si terranno il prossimo 24 novembre.

A riferirlo è stato lo stesso Wong attraverso un post su Twitter in cui ha anche allegato il documento in cui vi è scritto che la sua candidatura è stata rigettata.

I become the only candidate banned from running in November’s District Council Election as Returning officer, Laura ARON ruled my nomination invalid this morning. It proved how Beijing manipulate the election with political cersorship and screening. pic.twitter.com/mwZNKUApFM

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) 29 ottobre 2019