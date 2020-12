Hong Kong, Joshua Wong condannato a 13 mesi di carcere

Joshua Wong, una delle figure più note delle proteste di Hong Kong, e altri due importanti attivisti pro-democrazia della ex colonia britannica sono stati condannati al carcere per aver partecipato alle manifestazioni dell’anno scorso. Nel 2019 Hong Kong è stata teatro di proteste di massa, spesso violente, per denunciare l’influenza della Cina sulla regione semiautonoma. Joshua Wong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere; Agnes Chow a 10 mesi e Ivan Lam a 7 mesi. Il processo per il coinvolgimento nelle manifestazioni dell’anno scorso a carico dell’attivista, che noi di TPI abbiamo intervistato per la prima volta in esclusiva a dicembre del 2019, è iniziato il 23 novembre scorso. Wong prima di entrare in aula aveva dichiarato di aspettarsi l’incarcerazione.

Il giovane si è dichiarato colpevole di avere organizzato e partecipato a un’assemblea illegale per l’assedio alla sede centrale della polizia di Hong Kong durante le proteste pro-democrazia. Anche gli altri attivisti condannati a 7 mesi, Ivan Lam Long-yin e Agnes Chow-ting, si sono dichiarati colpevoli di accuse relative all’assemblea illegale. Wong, Lam e Chow hanno fatto parte del movimento pro-democrazia Demosisto sciolto poche ore prima dell’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a Hong Kong.

