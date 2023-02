L’ex presidente francese Hollande: “Altro che folle, Putin è un leader radicalmente razionale”

L’ex presidente francese Hollande: “Putin è un leader radicalmente razionale”

Vladimir Putin è un leader radicalmente razionale, che sta scommettendo sul logoramento dell’Ucraina: lo sostiene l’ex presidente francese Francois Hollande.

Intervistato da Politico, l’ex Capo di Stato della Francia ha dichiarato di non credere al fatto che il presidente russo sia un pazzo o un irrazionale.

“È una persona radicalmente razionale, o razionalmente radicale, come preferite” ha affermato Hollande.

“Ha la sua razionalità, e in tale contesto è disposto a usare la forza. È in grado di comprendere solo le dinamiche (di potenza) che gli vengono poste di fronte” ha aggiunto l’ex inquilino dell’Eliseo.

Secondo Hollande in Ucraina l’obiettivo di Putin è quello di “consolidare quanto guadagnato (sul campo) per stabilizzare il conflitto, sperando che l’opinione pubblica si stanchi e che l’Europa tema una escalation per offrire la prospettiva di un negoziato”.

L’ex presidente francese, poi, mette in guardia dalla possibilità che a mediare tra Russia e Ucraina sia un Paese non europeo, come Cina o Turchia, portando a “uno sviluppo che non sarà rassicurante per nessuno”.

Secondo Hollande, inoltre, è necessario che i Paesi dell’Europa settentrionale e orientale siano meno legati agli Usa: “Questi Paesi, essenzialmente i Paesi baltici e quelli scandinavi, sono legati agli Stati Uniti. Guardano alla protezione statunitense come a uno scudo”.

“Dobbiamo convincere i nostri partner europei che l’Unione europea è fatta di principi e valori politici – aggiunge Hollande – Non dovremmo deviare da essi, ma il partenariato può anche offrire solide e preziose garanzie di sicurezza”.