Guerra in Ucraina, Zelensky: “Io resto a Kiev, non ho paura” | VIDEO

Zelensky ha inviato un video messaggio nella serata di ieri riprendendosi dalla finestra dell’ufficio presidenziale di Kiev, per dimostrare alla popolazione che non ha nessuna intenzione di scappare e che resterà dov’è.

“Io resto a Kiev,” ha detto il presidente, fornendo addirittura l’indirizzo del suo ufficio situato a Bankova street, nel centro della capitale.

“Non mi nascondo, e non ho paura di nessuno. Per tutto il tempo che ci vorrà per vincere questa guerra,” ha aggiunto il presidente ucraino nel suo video messaggio.

Zelensky ha espresso la sua gratitudine ai cittadini ucraini per la loro resistenza: “Hanno dimenticato che non abbiamo paura delle risaie e dei manganelli, non abbiamo paura dei carri armati, non abbiamo paura delle mitragliatrici, quando abbiamo dalla nostra parte la cosa più importante: la verità.”

Nel video di circa otto minuti pubblicato verso le 22.00 dal canale ufficiale dell’Ufficio presidenziale, Zelensky ha inoltre fatto il punto della situazione sul suolo ucraino elencando le principali città sotto attacco, che ad oggi sono: Mariupol e Kharkiv, Chernihiv e Sumy, Odesa e Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr e Korosten e Ovruch.

Riguardo ai corridoi umanitari, il presidente ucraino ha dichiarato che nonostante fosse stato raggiunto un accordo sui corridoi, i rifugiati si sono trovati la strada sbarrata dai carri armati russi. “Hanno anche minato la strada concordata per trasportare cibo e medicine verso la popolazione e i bambini di Mariupol. Distruggono perfino gli autobus che dovrebbero evacuare le persone,” ha dichiarato. “Lo stanno facendo per dirottare qualche decina di rifugiati verso i corridoi umanitari organizzati da loro, dove ad aspettarli c’è la tv e la loro macchina della propaganda. Solo cinismo, solo propaganda. Niente di più. Nessun senso umanitario.”