Ucraina, la nuova sindaca di Melitipol: “Trasmetteremo solo la tv russa, adattatevi”

La nuova sindaca di Melitopol Galina Danilchenko, nominata dai russi dopo il rapimento del primo cittadino eletto Ivan Fedorov, ha fatto sapere agli abitanti della città sudorientale dell’Ucraina che nei prossimi giorni inizieranno a vedere la tv russa. Un in un video riportato dall’agenzia Nexta, Denilchenko ha annunciato che i “canali televisivi russi” inizieranno a trasmettere “presto” nella regione per colmare, secondo la deputata locale, “il grande deficit di informazioni affidabili in circolazione”. La sindaca ha invitato i cittadini a non protestare prendendo parte a quelle che ha definito “azioni terroristiche”: ma queste non sono altro che le proteste di piazza esplose dopo il rapimento di Fedorov da parte dei russi.

Galina Danilchenko, head of the occupation administration of #Melitopol, said that #Russian propaganda channels began broadcasting in the city by @nexta_tv pic.twitter.com/tLgO4HGLgT — SpazianiG (@SpazianiG) March 13, 2022

“Adattatevi alla nuova realtà”, ha aggiunto Danilchenko. Intanto il procuratore generale dell’Ucraina ha aperto un’indagine per alto tradimento, in cui Danilchenko di viene accusata di “aver adempiuto al compito affidatole dai suoi rappresentanti della Federazione Russa” quando si è dichiarata sindaca ad interim di Melitopol. “Nell’annunciare la creazione di un organismo non definito dalla legge ucraina, questo Comitato dei deputati del popolo, l’indagata ha chiesto ai cittadini ucraini il loro sostegno e ai cittadini di Melitopol di smettere di resistere alle forze di occupazione”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio del procuratore. Nella città nel frattempo è stato imposto un coprifuoco.