Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 14 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Diciannovesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: nonostante gli appelli alla diplomazia e le sanzioni nei confronti di Mosca, il Cremlino non ha nessuna intenzione di fermare l’offensiva. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo chiesto la “no-fly zone” sull’Ucraina, ipotesi respinta dai Paesi Nato, mentre è atteso per oggi un nuovo round di negoziati tra i due Paesi. Intanto, secondo un’indiscrezione del Financial Times, la Russia avrebbe chiamato alla Cina assistenza militare ed economica. A Roma oggi si terrà un importante incontro dedicato alla guerra tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e Yang Jiechi, membro del Politburo del partito comunista cinese e direttore della commissione affari esteri. Di seguito le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10,30 – Kiev, oggi 10 corridoi umanitari – La vice prima ministra ucraina Irina Vereshchuk ha dichiarato che oggi i civili saranno evacuati lungo 10 corridoi umanitari, 10 dei quali nella regione di Kiev e 3 nella regione di Luhansk. Secondo le autorità ucraine, ancora non è stato aperto un corridoio da Mariupol.

Ore 10,20 – Germania verso massiccio acquisto di aerei caccia – La Germania potrebbe acquistare fino a 35 caccia americani F-35 e 15 jet Eurofighter. Lo riporta Afp, citando una fonte parlamentare. Gli acquisti fanno parte della decisa accelerata alle spese per l’ammodernamento delle forze armate tedesche, dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Ore 10,10 – Oggi colloqui Erdogan-Scholz ad Ankara – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il cancelliere tedesco Olaf Scholz discuteranno della guerra in Ucraina durante un incontro che si terrà oggi ad Ankara. La settimana scorsa il paese ha ospitato i primi colloqui ad alto livello tra Ucraina e Russia, con l’incontro tra i ministri degli Esteri dei due paesi ad Antalya. Ieri l’Ucraina ha detto che sta lavorando con Turchia e Israele per preparare colloqui per un cessate il fuoco.

Ore 10,00 – Kiev chiede cessate il fuoco e ritiro immediato truppe russe – Al quarto round di colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina in programma oggi, Kiev chiederà il cessate il fuoco e il ritiro immediato delle forze russe. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza ucraina Mikhail Podolyak, che ha definito “difficili” i colloqui previsti stamattina. “Sebbene la Russia si renda conto dell’assurdità delle sue azioni aggressive, ha ancora l’illusione che 19 giorni di violenza contro le città pacifiche dell’Ucraina siano la strategia giusta”, ha detto il membro della delegazione ucraina.

Ore 9,50 – Volo MH17, Australia e Paesi Bassi lanciano azione legale contro Russia – Australia e Paesi Bassi hanno lanciato un’azione legale contro la Russia attraverso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per l’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines avvenuto nel 2014 mentre l’aereo attraversava l’Ucraina.

Ore 9,40 – Kuleba chiede armi “per evitare una guerra più ampia” – “Per chi all’estero ha paura di essere ‘trascinato nella terza guerra mondiale’. L’Ucraina reagisce con successo. Abbiamo bisogno che ci aiutiate a combattere”, ha detto in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba. “Dateci tutte le armi necessarie. Applicate altre sanzioni alla Russia e isolatela completamente. Aiutate l’Ucraina a spingere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più ampia”, ha aggiunto.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

Ore 9,35 – Kiev una vittima in attacco a edificio residenziale – I servizi di emergenza ucraini hanno dichiarato che una persona è stata uccisa nel bombardamento contro un edificio residenziale a Kiev, non due come riportato in precedenza.

Ore 9,30 – Nucleare: ministro Esteri Iran domani a Mosca – Il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, andrà a Mosca domani per i colloqui, dopo la pausa ai negoziati per il rilancio dell’accordo per il nucleare iraniano, fermati a un passo dalla conclusione. Lo stop è arrivato dopo la richiesta della Russia di garantire che le sanzioni occidentali imposte in seguito alla sua invasione dell’Ucraina non danneggino il suo commercio con l’Iran.

Ore 9,20 – Gas: prezzi scendono in Europa, al Ttf -9,3% – Cala il prezzo del gas in Europa dopo i record della settimana scorsa. All’hub olandese Ttf il prezzo stamattina è sceso a 119 euro al megawattora (-9,3%). Oggi la compagnia statale russa Gazprom ha assicurato che sta continuando a fornire gas attraverso l’Ucraina a un volume sostanzialmente invariato rispetto al contratto a lungo termine (109,5 milioni di metri cubi al giorno).

Ore 9,15 – Ospedale pediatrico Mariupol, Ap: donna incinta morta con il figlio – La donna incinta fotografata di fronte all’ospedale pediatrico di Mariupol, colpito dai bombardamenti russi, è morta con il figlio. Lo riporta Associated Press, secondo cui, dopo l’attacco della settimana scorsa, la donna sarebbe stata portata a un altro ospedale, dove i medici non sono riusciti a salvarla. Le foto della donna portata via in barella avevano fatto il giro del mondo.

Ore 9,10 – Visco, acuta incertezza su economia mondiale – Viviamo “un momento tragico, gravi eventi hanno gettato un’ombra di acuta incertezza sull’economia mondiale”. Lo ha detto oggi il presidente della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo. L’invasione dell’Ucraina, ha spiegato Visco, crea “una cesura profonda e drammatica che non potrà che portare equilibri diversi, anche se ora difficili da prevedere”, ha aggiunto Visco, intervenuto alla 13esima Conferenza di Bankitalia e ministero degli Esteri sulla transazione energetica, finanza e clima. “Potrebbe essere necessario discostarsi momentaneamente dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso”, ha aggiunto.

Ore 9,05 – Gazprom, continuano forniture gas attraverso Ucraina – La compagnia statale russa Gazprom continua a fornire gas attraverso l’Ucraina a un volume sostanzialmente invariato rispetto al contratto a lungo termine (109,5 milioni di metri cubi al giorno).

Ore 9,00 – Cina, aiuti militari a Russia “disinformazione” americana- Secondo un portavoce del ministero degli Esteri cinese, le notizie di una presunta richiesta di aiuti militari fatta da Mosca a Pechino sono “disinformazione” da parte degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da New York Times e Financial Times, citando funzionari statunitensi, la Russia avrebbe chiesto alla Cina forniture militari dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Una delle fonti ha dichiarato al Financial Times che Washington si starebbe preparando ad avvertire i propri alleati di un possibile aiuto della Cina alla Russia, dopo che sarebbero emerse alcune indicazioni in tal senso.

Ore 8,50 – Borsa Mosca: resta chiusa fino a venerdì, tre settimane di stop – La Banca centrale russa ha prorogato la sospensione delle contrattazioni alla borsa di Mosca fino al 18 marzo, con limitate eccezioni. L’indice Moex resterà dunque fermo per tre settimane di fila, la serie più lunga nella storia moderna del paese, poiché le autorità impediscono il tracollo dei titoli russi a causa delle dure sanzioni occidentali imposte a Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Il Moex è stato sospeso anche dalla World Federation of Exchanges, la principale associazione mondiale di categoria per le borse, mentre i fornitori di indici globali hanno rimosso le azioni russe dagli indici ampiamente replicati. Nel frattempo, la Russia ha assicurato che sosterrà il mercato azionario alla riapertura con una iniezione di liquidità fino a un massimo di 10 miliardi di dollari.

Ore 8,40 – Kiev, colpito sito vicino aeroporto Hostomel – L’amministrazione della città di Kiev ha dichiarato che è stato bombardato dalle forze russe un sito nei pressi dell’aeroporto di Hostomel, 11 chilometri a nord-ovest della capitale ucraina. Il sito, una fabbrica di velivoli Antonov, sarebbe ancora in fiamme, secondo quanto mostrato da un video diffuso dall’emittente Nexta.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Ore 8,30 – Kiev, colpito edificio residenziale: due morti – Due persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco che ha colpito un edificio residenziale nella parte nordoccidentale di Kiev. Lo hanno riferito i servizi di emergenza ucraini, affermando che l’edificio di nove piani ha preso fuoco a seguito dei bombardamenti russi, intorno alle 5 di stamattina (ora locale).

Ore 8,20 – Vicepremier Crimea, aperto corridoio fino al Donbas – “La Crimea e il Donbas sono ora collegati da un corridoio terrestre attraverso il territorio dell’Ucraina. L’autostrada dalla Crimea a Mariupol è stata presa sotto controllo”. Lo afferma il vicepremier di Crimea, Georgy Muradov, a RIA Novosti. “Questa strada può diventare un’importante autostrada per la Crimea, collegando la penisola con Mariupol – il centro metallurgico del Mar d’Azov – e la regione industriale del Donbas. Questa è la chiave per lo sviluppo futuro dell’intera regione”, ha sottolineato Muradov.

Ore 8,00 – Mosca: “Occidente orchestra finto default Russia” – “Le dichiarazioni secondo cui la Russia non può far fronte ai propri obblighi di debito pubblico non corrispondono alla realtà”: lo dichiara il ministero dell’Economia russa in una nota.

Ore 7,10 – Cnn: “Russia ha chiesto a Cina armi e denaro” – Secondo la Cnn, che cita due fonti dell’amministrazione Usa, la Russia avrebbe chiesto alla Cina assistenza militare, con l’invio di droni, ed economica.

Ore 7,00 – Chernobyl: personale esausto, manutenzione sospesa – Lo staff della centrale nucleare di Chernobyl ha sospeso le riparazioni e la manutenzione delle apparecchiature relative alla sicurezza, “in parte a causa della stanchezza fisica e psicologica”. Lo hanno riferito le autorità dell’Ucraina all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze