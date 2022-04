GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo oltre un mese, la guerra tra Russia e Ucraina sembra ben lontana dal suo epilogo: ieri il sindaco di Gostomel, cittadina alle porte di Kiev, ha denunciato la scomparsa di 400 persone, tra cui 15 bambini, mentre il Cremlino ha continuato a definire quella di Bucha – dove le autorità ucraine hanno denunciato un massacro di civili da parte delle forze di Mosca – una “messinscena” su cui chiederà una “indagine indipendente”. Parlando al Parlamento irlandese, il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha chiesto al Paese di avere una ”maggiore leadership nella coalizione contro la guerra” per poter ”convincere i partner europei a mettere in atto sanzioni più rigide contro la Russia”, che va “tagliata fuori dal sistema finanziario globale”. Dopo l’espulsione di 30 diplomatici russi dall’Italia, anche Grecia e Norvegia hanno annunciato una misura analoga con l’espulsione di rispettivamente 12 e 3 diplomatici. Commentando l’approvazione del nuovo documento di Economia e Finanza, il premier Mario Draghi ha affermato che l’embargo sul gas dalla Russia non è sul tavolo ma che l’Italia sarebbe pronta a vararlo se l’Unione Europea lo decidesse. Oggi l’Unione europea vara l’ennesima stretta per colpire Mosca nell’economia, mentre gli Usa bloccano ogni nuovo investimento verso la Russia. La giornata di ieri si è chiusa con le parole del Papa: “Nell’attuale guerra in Ucraina assistiamo all’impotenza dell’Onu.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8.25 – Stoltenberg, è autodifesa anche con armi avanzate – “Come ha detto il ministro Kuleba, l’Ucraina ha bisogno di armi per difendere il proprio paese. Ed è autodifesa anche con sistemi d’arma avanzati”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con il ministro ucraino Dmitro Kuleba all’arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza. “Gli alleati hanno fornito armi all’Ucraina per anni e queste armi hanno dimostrato la loro importanza sul campo ogni giorno. Vediamo le armi russe distrutte, abbiamo visto aerei russi abbattuti. Ovviamente questo è grazie soprattutto all’impegno e al coraggio delle forze armate ucraine ma gli equipaggiamenti forniti sono d’importanza vitale. Ho chiesto agli alleati di fornire ulteriore sostegno con diversi tipi di sistemi, sia armi leggere che armi pesanti”, ha evidenziato.

Ore 8.20 – Kuleba, non devono esserci altri Bucha per sanzioni – “Continueremo a insistere per embargo totale al gas e al petrolio russi, per l’esclusione totale dallo Swift di tutte le banche e la chiusura dei porti a tutte le navi, a eccezione di quelle umanitarie”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmitro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei paesi alleati. “Francamente spero di non affrontare mai più la situazione in cui per aumentare la pressione delle sanzioni serve la rivelazione di atrocità come Bucha per impressionare e scioccare gli altri partner e convincerli a nuove sanzioni. Non penso che gli ucraini debbano pagare con le loro vite e loro sofferenze per la volontà dei partner di imporre sanzioni”, ha aggiunto.

Ore 8.15 – Kuleba: ipocrita distinzione armi offensive e difensive – “La differenza tra armi offensive e difensive non dovrebbe avere senso nel mio Paese, perché ogni arma usata in Ucraina dalle forze ucraine contro un aggressore straniero è difensiva per definizione. Questa distinzione non ha senso in merito alla situazione nel mio Paese. E quelli che dicono che daranno armi difensive, ma non possiamo dare loro armi offensive, sono iprocriti, è un approccio ingiusto, ingiustificato”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei paesi alleati.

Ore 8.10 – Stoltenberg, oggi affrontiamo bisogno armi pesanti – “Abbiamo dato sostegno per molti anni formando centinaia di migliaia di forze ucraine e ora gli alleati stanno dando equipaggiamenti per sostenervi nella difesa. E’ urgente ulteriore sostegno e oggi affronteremo il bisogno di più sistemi di difesa aerea, armi anticarro, armi leggere e pesanti e altro”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con il ministro ucraino Dmitro Kuleba all’arrivo alla riunione dei ministri degli esteri della Nato. “Permettimi di esprimere quanto ammiriamo il vostro coraggio, la vostra leadership, il governo e il popolo dell’Ucraina e il coraggio e la forza dell’esercito ucraino. Quello che fate ogni giorno contro l’aggressione russa è qualcosa che ispira tutto il mondo”, ha sottolineato Stoltenberg.

Ore 8.05 – Kuleba alla Nato, se ci date armi no altre Bucha – “Siamo sicuri che la migliore maniera per aiutare l’Ucraina sia dare tutto il necessario per contenere Putin e sconfiggere l’esercito russo sul territorio ucraino così che non vada oltre. Nelle settimane recenti le forze ucraine e l’intera nazione hanno dimostrato che sappiamo come combattere e vincere, ma senza il sostegno e le forniture sufficienti richieste dall’Ucraina questa vittoria sarà accompagnata da un enorme sacrificio. Più armi avremo e prima arriveranno, e più persone saranno salvate, più città e villaggi non saranno distrutti e non ci saranno più Bucha”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmitro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei paesi alleati. “Questo il mio messaggio di oggi, è molto semplice. E chiedo agli alleati di mettere da parte le loro esitazioni, la loro riluttanza, a dare all’Ucraina tutto quanto di cui abbia bisogno, perché le armi servono alla pace”, ha aggiunto.

Ore 8.00 – Kuleba: Berlino faccia di più, ipocrite solo armi difensive – “Chi dice vi do armi difensive ma non offensive è un ipocrita. La Germania è passata dal non fornire alcun tipo di equipaggiamento ai sistemi anti tank ma è chiaro che può fare di più: quello che mi preoccupa sono i processi decisionali a Berlino, loro hanno tempo e noi no”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba al Consiglio atlantico.

Ore 7.50 – Kuleba alla Nato: ho tre richieste, armi, armi, armi – “Ho tre richieste oggi per il Consiglio atlantico: armi, armi, armi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba al suo arrivo al Consiglio atlantico.

Ore 7.40 – Esercito ucraino: “Russi si riorganizzano per offensiva nel Donbass” – Lo stato maggiore delle forze ucraine, nell’ultimo bollettino sulla guerra in corso nel Paese, sostiene che le truppe russe “si stanno riorganizzando e stanno conducendo ricognizioni” per un’offensiva nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. Gli sforzi principali delle truppe russe sono concentrati sul tentativo di “sfondare le difese” delle forze ucraine nella regione di Donetsk, è stato precisato.

Ore 7.30 – Di Maio: “Non chiudiamo i canali diplomatici con Russia” – L’Italia ha espulso “per ragioni di sicurezza nazionale 30 funzionari russi con passaporto diplomatico o di servizio. Non c’è bisogno di dire altro per chiedere a tutte le forze politiche di non speculare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo che “abbiamo agito in coordinamento con i nostri partner. Ora ci aspettiamo una reazione, ma questo non vuol dire che chiudiamo i canali diplomatici con la Russia. Perché l’obiettivo è arrivare alla pace”.

Ore 7.20 – Zelensky, sanzioni deboli sono un permesso ad attaccare –

“Se non c’è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c’è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso ad andare oltre. Un permesso ad attaccare. Un permesso ad avviare una nuova sanguinosa ondata nel Donbass”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un video di questa notte. Per Zelensky comunque imporre queste sanzioni su cui Kiev insiste “è ancora possibile”. “L’Occidente può farlo”, ha detto. Così come si sarebbe potuto applicare sanzioni preventive lo scorso anno per prevenire questa invasione. Se l’errore viene fatto ancora, non è più possibile un’azione preventiva, sarà un errore storico per l’intero mondo occidentale”.

Ore 7.10 – Zelensky: “Forze russe nascondono le prove, migliaia uccisi o deportati” – “Abbiamo informazioni che le truppe russe hanno cambiato tattica e stanno cercando di rimuovere le persone uccise dalle strade e dai sotterranei dei territori occupati. Ucraini uccisi. Questo è solo un tentativo di nascondere le prove e niente di più. Ma non ci riusciranno perché hanno ucciso molto. La responsabilità non può essere evitata”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, nel suo ultimo messaggio video diffuso la scorsa notte. “Sappiamo già di migliaia di persone scomparse. Sappiamo già di migliaia di persone che potrebbero essere state deportate in Russia o uccise. Non ci sono altre opzioni per il loro destino”, ha aggiunto Zelensky.

Ore 07.00 – Oggi il voto per escludere Russia da Consiglio diritti umani Onu – L’assemblea generale delle Nazioni Unite voterà stamattina sulla proposta Usa di sospendere la Russia dal Consiglio Onu per i diritti umani, organismo di cui fanno parte 47 Paesi. Per escludere la Russia ci vorrà una maggioranza di due terzi dell’assemblea generale. L’accusa alla Russia è di aver commesso “enormi e sistematiche violazioni dei diritti umani” con l’invasione dell’Ucraina. Mosca ha già fatto sapere che considererà “ostili” i Paesi che voteranno a favore.

Ore 06.45 – Il sindaco di Mariupol: “Almeno 5mila i morti in città” – Il sindaco di Mariupol ha stimato in 5mila persone il numero dei civili uccisi nella città portuale devastata e sotto assedio.

Ore 06.00- 1.700 profughi arrivati al confine tra Messico e Usa – Sono arrivati a Tijuana, città di confine, vicino San Diego, dove è stato allestito un centro accoglienza in una palestra per chi fugge dalla guerra.

Ore 05.00 – A Gostomel coprifuoco per una settimana – Coprifuoco di una settimana indetto a Gostomel, non lontano da Kiev. Lo riferisce la parlamentare ucraina Lesia Vasylenko. Il coprifuoco parte alle 6 del mattino di oggi ora locale e continuerà fino alle 6 del mattino del 14 aprile. Una “misura necessaria” per sminare la città e consentire ai civili di rientrarvi in sicurezza, afferma la parlamentare nel testo citato da Sky News. La città è sotto l’occupazione delle forze russe da 35 giorni.

