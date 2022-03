Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 22 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventisettesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: nonostante nella giornata di ieri (qui la cronaca della giornata) si siano svolti nuovi colloquio tra i due Paesi, la soluzione alla fine del conflitto sembra essere ancora lontana. Kiev ha definito i negoziati “poco seri”, mentre il Cremlino continua a rifiutare un cessate il fuoco. Intanto, la Ue discute di nuove sanzioni, mentre Biden, che il 25 marzo sarà a Varsavia, in Polonia, ha sentito i leader europei, tra cui il premier italiano Mario Draghi. Oggi, intanto, il presidente ucraino Volodymir Zelensky terrà un discorso al Parlamento italiano. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 07.00 – Kiev: Mosca ha scorte solo per 3 giorni – Nel suo ultimo rapporto operativo pubblicato stamattina, l’esercito di Kiev afferma che “secondo le informazioni disponibili, le forze di occupazione russe che operano in Ucraina hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni.

Ore 06.00 – Sirene antiaeree in quasi tutto il Paese – Le sirene antiaeree stanno risuonando in quasi tutte le regioni dell’Ucraina. Sono state attivate negli oblast di Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Khmelnytsky, Odesa e nelle città di Kiev, Sloviansk e Kramatorsk. Lo riferisce il Kiyv Indipendent.

Ore 05.30 – Biden, Putin usa missili ipersonici – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato che la Russia ha impiegato missili ipersonici nei bombardamenti all’Ucraina. Lo riferisce la Cnn.

