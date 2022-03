Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 18 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventitreesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Continuano senza sosta gli attacchi russi sui vari fronti aperti dall’esercito di Mosca. A Kiev la situazione è sempre più drammatica, ma gli ucraini non si arrendono e si preparano a fronteggiare eventuali assalti delle truppe di terra. A Mariupol è ancora incerto il bilancio del bombardamento russo sul Teatro filodrammatico usato dai civili come rifugio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avverte il suo omologo cinese Xi Jinping che dovrà affrontare “costi” se Pechino salverà Putin dalle sanzioni occidentali stabilite per punire l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Ore 8,40 – Cina, incontro con ambasciatore russo – Un funzionario del ministero degli Esteri cinese ieri ha incontrato l’ambasciatore russo in Cina per scambiare opinioni sulle relazioni bilaterali. Secondo quanto dichiarato oggi dal ministero degli Esteri cinese, ieri il commissario per gli affari esteri e la sicurezza presso il ministero degli Esteri cinese, Cheng Guoping, ha incontrato con Andrei Denisov, con cui ha scambiato opinioni sulla cooperazione bilaterale contro il terrorismo e la sicurezza.

Ore 8,30 – Mosca, forze russe combattono nel centro di Mariupol – Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze russe stanno stringendo l’accerchiamento intorno a Mariupol e stanno combattendo nel centro della città contro le forze ucraine. “A Mariupol, unità della Repubblica popolare di Donetsk, con il supporto delle forze armate russe, stanno stringendo l’accerchiamento e stanno combattendo contro i nazionalisti nel centro della città”, ha detto il portavoce Igor Konashenkov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

Ore 8,20 – Kiev a Croce Rossa, Russia recuperi corpi dei soldati caduti – Il governo ucraino ha chiesto nuovamente alla Croce Rossa di spingere la Russia a raccogliere i corpi dei suoi soldati caduti. Lo ha detto la vice prima ministra Irina Vereshchuk.

Ore 8,10 – Sindaco Leopoli, colpito impianto per riparazione aerei – Il sindaco di Leopoli, Andrei Sadoyi, ha detto che l’attacco di stamattina alla città occidentale ucraina ha colpito un impianto per la riparazione di aerei nei pressi dell’aeroporto. Secondo quanto dichiarato da Sadoyi sul suo canale Telegram, non risultano feriti nell’attacco missilistico delle forze russe.

Ore 8,00 – Esplosione a nord di Kiev – Un’esplosione è stata avvertita stamattina di Kiev. Secondo quanto riporta un testimone citato da Reuters, è stato anche avvistato fumo nella parte settentrionale della capitale.

Ore 7,50 – Kharkiv, incendio in centro commerciale: morto un soccorritore – Un soccorritore ha perso la vita a Kharkiv dopo essere rimasto ferito insieme a un collega nelle esplosioni dovute ai bombardamenti delle forze russe. Lo hanno dichiarato i servizi statali di emergenza ucraini, intervenuti per spegnere un incendio in un centro commerciale nella seconda città ucraina, scoppiato ieri a seguito dei bombardamenti.

Ore 7,40 – Russia, stabilita no-fly zone nel Donbass – La Russia ha stabilito una no-fly zone nella regione orientale ucraina del Donbass. Lo ha riportato l’agenzia di stampa russa Interfax, citanto un esponente della repubblica separatista di Donetsk.

Ore 7,30 – Colloquio Biden-Xi alle 14 – Il presidente statunitense Joe Biden parlerà con il suo omologo cinese Xi Jinping alle 14 ora italiana. Secondo la Casa bianca i due capi di stati discuteranno della guerra della Russia contro l’Ucraina “e di altre questioni di interesse reciproco”.

Ore 7,20 – Leopoli, sindaco conferma esplosioni vicino a aeroporto – Il sindaco di Leopoli ha confermato che stamattina alcune esplosioni hanno colpito l’area vicino all’aeroporto della città. “Non posso ancora dire l’indirizzo in tempo reale, ma sicuramente non è un aeroporto”, ha detto Andrei Sadovy sul suo account Telegram ufficiale, invitando gli utenti a non condividere le foto della scena.

Ore 7,10 – Petrolio: altro balzo del 2% in Asia – I future sul petrolio sono balzati di oltre il 2% in apertura sui mercati asiatici, dopo l’aumento di oltre l’8% registrato nella sessione di ieri. Ad accompagnare i rialzi, l’assenza di passi in avanti significativi nei colloqui di pace in corso tra Russia e Ucraina, che ha aumentato i timori di ulteriori sanzioni. I future sul Wti sono aumentati del 2,44% a 105,45 dollari al barile, quelli sul Brent del 2,1% a 108,79 dollari al barile. Ieri il Cremlino ha negato le notizie di progressi nei colloqui di pace, mentre Joe Biden ha definito Putin un “criminale di guerra”. Anche l’avvertimento dell’Aie di una potenziale carenza di approvvigionamento a causa delle sanzioni contro il greggio russo ha spinto i prezzi dell’energia al rialzo.

Ore 07,00 – Intelligence Usa, rischio nucleare da Russia se la guerra si prolunga – Ci si può aspettare che Vladimir Putin arrivi alla minacce nucleare contro l’Occidente se l’Ucraina continuerà a resistere all’invasione russa. E’ quanto emerge da un nuovo rapporto della Defense Intelligence Agency, citato da Bloomberg. “Un’estesa occupazione di parti del territorio ucraino minaccia di ridurre il numero delle forze armate russe disponibili, così come il suo arsenale di armi modernizzato, mentre le conseguenti sanzioni economiche potrebbero causare una prolungata depressione economica e uno stato di isolamento diplomatico”, ha affermato il tenente generale Scott Berrier, direttore della Dia.

Ore 06,30 – Dall’Australia secondo invio di missili e altre armi per l’Ucraina – L’Australia sta preparando un secondo invio di ‘aiuti letali’ per l’Ucraina, che comprenderanno missili anti blindatura Javelin made in Usa, oltre a fucili, munizioni e bombe a mano. Lo riferisce oggi il quotidiano The Australian, precisando che dirigenti australiani della Difesa e degli Esteri si sono incontrati con funzionari dell’ambasciata ucraina a Canberra per discutere l’imminente spedizione di armi.

La prima spedizione è stata effettuata.

Ore 06,00 – Tre forti esplosioni in zona aeroporto Leopoli – Udite tre forti esplosioni nella zona dell’aeroporto civile di Leopoli. Su Telegram e su Twitter già circolano i primi video dell’attacco. Le esplosioni sono state anticipate dalle sirene anti-aeree, scattate attorno alle 6 ora locale.

Ore 05.15 – Sirene antiaereo suonano in varie città dell’Ucraina – Le sirene anti-raid stanno suonando in più aree dell’Ucraina. Lo riferisce la Bbc online che cita l’agenzia ucraina Ukrinform. L’allarme è scattato nelle regioni occidentali di Rivne, Volyn, Leopoli, Ternopil e Ivano-Frankivsk.

