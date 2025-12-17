Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Putin minaccia: “La Russia raggiungerà tutti gli obiettivi in Ucraina. Con la diplomazia o con la forza”

Immagine di copertina
Il presidente russo Vladimir Putin interviene a una riunione allargata del Consiglio del Ministero della Difesa il 17 dicembre 2025 a Mosca. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

"Preferiremmo eliminare le cause profonde del conflitto attraverso i canali diplomatici", ha detto oggi il presidente russo durante una riunione allargata del Consiglio del Ministero della Difesa. Ma se l'Ucraina e "i suoi protettori stranieri si rifiutano di impegnarsi in discussioni sostanziali", ha aggiunto, otterremo "la liberazione dei nostri territori storici con mezzi militari"

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Tutti gli obiettivi dell’offensiva lanciata dalla Russia in Ucraina saranno “senza dubbio raggiunti”, “con mezzi militari” se non “attraverso i canali diplomatici”. Vladimir Putin ha gettato così benzina sul fuoco durante una riunione allargata del Consiglio del Ministero della Difesa tenuta oggi a Mosca.
“Gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno certamente raggiunti. Preferiremmo farlo ed eliminare le cause profonde del conflitto attraverso i canali diplomatici, ma se l’avversario (l’Ucraina, ndr) e i suoi protettori stranieri si rifiutano di impegnarsi in discussioni sostanziali, la Russia otterrà la liberazione dei suoi territori storici con mezzi militari”, ha dichiarato il leader del Cremlino, che ha comunque assicurato la disponibilità di Mosca a “condurre negoziati e a risolvere tutti i problemi con mezzi pacifici”.
“L’esercito russo ha mantenuto l’iniziativa strategica lungo tutta la linea del fronte”, ha detto Putin aprendo la riunione e annunciando la “liberazione” di “oltre 300 comunità” nei territori occupati nel corso dell’ultimo anno. “Le nostre truppe stanno avanzando con sicurezza e costanza, annientando le forze ostili”, ha aggiunto, sottolineando però la necessità di investire ancora di più nel settore militare. “Dobbiamo continuare i nostri sforzi per potenziare le Forze Armate, principalmente nell’ambito del nuovo programma statale di armamento per il periodo dal 2027 al 2036, a cui stiamo attualmente lavorando”, ha concluso il presidente russo.
Le dichiarazioni di Vladimir Putin arrivano a pochi giorni dal vertice del 14 e 15 dicembre tenuto a Berlino, in Germania, tra gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, i leader dei Paesi europei aderenti alla Nato e all’Ue e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A margine della due giorni nella capitale tedesca, proprio il capo di Stato dell’Ucraina e il principale negoziatore di Kiev, Ustem Umerov, avevano accolto con favore i “progressi concreti” raggiunti nei negoziati mediati dagli Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di guerra scatenata dalla Russia. Il presidente Usa Donald Trump e il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov si erano spinti addirittura oltre annunciando che l’accordo ormai era vicino. Le parole di Putin invece sembrano allontanare la pace.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / La capo gabinetto di Trump: “Ha la personalità di un alcolizzato”
Esteri / Museo del Louvre chiuso da tre giorni: i lavoratori prolungano lo sciopero fino a domani
Esteri / “Siate pronti a mandare i vostri figli a combattere contro la Russia”: il discorso del capo delle forze armate britanniche
Ti potrebbe interessare
Esteri / La capo gabinetto di Trump: “Ha la personalità di un alcolizzato”
Esteri / Museo del Louvre chiuso da tre giorni: i lavoratori prolungano lo sciopero fino a domani
Esteri / “Siate pronti a mandare i vostri figli a combattere contro la Russia”: il discorso del capo delle forze armate britanniche
Esteri / Fornì ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry: medico condannato a 8 mesi di arresti domiciliari
Esteri / Il Regno Unito rientrerà nel programma europeo Erasmus+ nel 2027
Esteri / Trump ordina il “blocco totale” delle petroliere da e verso il Venezuela: ecco cosa può succedere ora
Esteri / L’allarme del Wfp: quest’inverno 17 milioni di persone a rischio fame in Afghanistan
Esteri / Israele bombarda ancora il Libano: almeno un morto e diversi feriti. L’Idf: “Colpiti due agenti di Hezbollah”
Esteri / Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma no a concessioni sui territori né su truppe Nato in Ucraina
Esteri / Trump fa causa alla BBC per diffamazione e chiede un risarcimento da 10 miliardi di dollari
Ricerca