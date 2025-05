Guerra Ucraina-Russia: colloqui a Istanbul – Le ultime notizie di oggi, 15 maggio 2025

A oltre tre anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e a più di due mesi dai primi negoziati indiretti mediati dagli Stati Uniti in Arabia Saudita, le leadership di Mosca e Kiev tornano oggi a parlarsi a Istanbul, in Turchia. L’appello raccolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin non è stato però accolto dal capo della Federazione russa. Gli Usa inviteranno ancora una volta Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco di un mese, già accettata da Kiev.

Ore 18:00 – Mosca considera i colloqui di oggi una “continuazione” dei negoziati del 2022 – I colloqui tra le delegazioni di Ucraina e Russia previsti da oggi a Istanbul, in Turchia, costituiscono, per Mosca, una “continuazione” dei negoziati bilaterali interrotti nel 2022. Lo ha dichiarato oggi alla stampa il capodelegazione Vladimir Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Ria Novosti. “Consideriamo questi colloqui come una continuazione del processo di pace di Istanbul” di tre anni fa, ha dichiarato Medinsky, assicurando che la delegazione russa è “disposta a condurre discussioni costruttive, cercare possibili soluzioni e punti di convergenza”.

Ore 17:30 – La delegazione russa si dirige alla sede dei negoziati a Istanbul – La delegazione inviata oggi dalla Russia a Istanbul, in Turchia, si sta recando alla sede dei negoziati con l’Ucraina al Palazzo di Dolmabahçe, nella parte europea della città, sede dell’ufficio operativo della presidenza turca dove si svolsero le trattative nella primavera del 2022. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti.

Ore 17:00 – I colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul potrebbero anche essere aggiornati a domani – I colloqui tra le delegazioni inviate da Ucraina e Russia di Istanbul potrebbero tenersi questa sera oppure essere aggiornati a domani. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del suo incontro ad Ankara con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan.

Ore 16:40 – Il capo della delegazione russa a Istanbul Medinsky: “Possibili compromessi” – La delegazione inviata oggi dalla Russia a Istanbul, in Turchia, per i colloqui con l’Ucraina è pronta a discutere “possibili compromessi”. Lo ha annunciato oggi alla tv di stato russa il capodelegazione Vladimir Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Ria Novosti. “Siamo pronti a discutere e a riprendere il corso dei negoziati di Istanbul, pronti a possibili compromessi e a discuterne”, ha sottolineato l’assistente del presidente russo Vladimir Putin.

Ore 16:10 – Zelensky: “L’Ucraina invierà una delegazione a Istanbul guidata dal ministro della Difesa. Pronto a incontrare Putin” – L’Ucraina invierà una delegazione guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov ai colloqui con la Russia previsti oggi a Istanbul, in Turchia. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del suo incontro ad Ankara con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dicendosi disposto a incontrare il leader russo Vladimir Putin. Sia la Turchia che l’Ucraina hanno inviato delegazioni di alto livello a Istanbul, ha osservato Zelensky, ma la delegazione russa ha dimostrato di “non essere seria”. Per rispetto dei presidenti di Stati Uniti e Turchia Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan e per cercare di compiere almeno “il primo passo” per porre fine alla guerra, ha aggiunto Zelensky, l’Ucraina invierà comunque una delegazione a Istanbul guidata dal ministro della Difesa, Rustem Umerov. “Se il cessate il fuoco incondizionato verrà discusso ai massimi livelli, io sono qui (in Turchia, ndr), pronto a colloqui diretti”, ha dichiarato il presidente ucraino, ribadendo la sua disponibilità a incontrare il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Ore 15:30 – La delegazione russa rilascerà una dichiarazione alla stampa alle 16:30 italiane – La delegazione inviata oggi dalla Russia a Istanbul, in Turchia, per i colloqui con l’Ucraina diramerà una dichiarazione sui negoziati. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, che cita in proposito un portavoce del consolato di Mosca in città, secondo cui il capo della delegazione Vladimir Medinsky rilascerà una dichiarazione ai media alle 17:30 ora locale (le 16:30 in Italia). Al momento, secondo l’agenzia di stampa russa, non si parla di annullare i negoziati.

Ore 15:15 – Turchia: concluso dopo quasi tre ore l’incontro tra Erdogan e Zelensky ad Ankara – L’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale di Ankara si è concluso dopo quasi tre ore. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu.

Ore 15:00 – Media: “Ancora possibile un incontro oggi tra Ucraina e Russia a Istanbul” – I colloqui tra le delegazioni inviate dalla Russia e dall’Ucraina in Turchia sono ancora possibili in giornata. Lo hanno riferito diverse fonti alle agenzie di stampa Afp e Reuters, dopo che il Cremlino ha confermato la disponibilità dei propri rappresentanti arrivati oggi a Istanbul. La decisione, da parte ucraina, spetta al presidente Volodymyr Zelensky, attualmente a colloquio con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara.

Ore 14:30 – Trump: “Non succederà nulla finché non ci incontreremo io e Putin” – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina non registreranno alcuno sviluppo finché i presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, non si incontreranno. Lo ha dichiarato oggi alla stampa a bordo dell’Air Force One l’inquilino della Casa bianca, poco prima di atterrare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per la terza tappa del suo tour diplomatico nel Golfo. “Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo”, ha detto Trump.

Ore 14:00 – I colloqui di Istanbul non sono ancora cominciati – I colloqui previsti oggi tra Ucraina e Russia a Istanbul, in Turchia, non sono ancora cominciati. Le due delegazioni avrebbero dovuto incontrarsi in mattinata al Palazzo di Dolmabahçe, nella parte europea della città, sede dell’ufficio operativo della presidenza turca dove si svolsero le trattative nella primavera del 2022, ma il Cremlino ha confermato che i rappresentanti di Mosca e Kiev non hanno ancora cominciato i negoziati.

Ore 13:45 – Il Cremlino conferma: “Putin non ha al momento intenzione di partecipare ai colloqui di Istanbul” – Il presidente russo Vladimir Putin non ha attualmente in programma di recarsi a Istanbul per partecipare ai colloqui con l’Ucraina. Lo ha confermato oggi in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. aggiungendo che la delegazione russa è presente e pronta a incontrare la delegazione ucraina. Alla domanda se Putin si sarebbe recato a Istanbul se lo avesse fatto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come suggerito proprio oggi dall’inquilino della Casa bianca, Peskov ha ribadito che la Russia non sa ancora come andranno i negoziati, sottolineato che la “delegazione russa è già a Istanbul (…)” e “attende i suoi omologhi ucraini, che non sono ancora arrivati, non si sa se appariranno o meno”.

Ore 13:30 – Turchia: il presidente Erdogan riceve il suo omologo ucraino Zelensky ad Ankara – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto oggi ad Ankara il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato in una nota la presidenza turca.

Ore 13:00 – Il capo della delegazione russa a Istanbul Medinsky: “Obiettivo pace duratura” – Il capo della delegazione russa presente ai colloqui con l’Ucraina a Istanbul, Vladimir Medinsky, ha annunciato che gli inviati di Mosca sono “pronti per un serio lavoro professionale”. “L’obiettivo dei negoziati diretti proposti da Putin è quello di stabilire una pace duratura e a lungo termine, eliminando le cause profonde del conflitto”, ha dichiarato l’ex ministro russo della Cultura e attuale assistente del leader del Cremlino, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tass.

Ore 12:00 – Trump: “Non mi aspettavo Putin a Istanbul” – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si aspettava la presenza del leader del Cremlino Vladimir Putin ai colloqui previsti oggi tra Ucraina e Russia a Istanbul, in Turchia. “Non me l’aspettavo”, ha dichiarato oggi Trump a Doha, in Qatar, dove si trova in visita ufficiale. “Ho anche detto: perché dovrebbe andarci lui, se non ci vado io?”.

Ore 11:45 – Il segretario della Nato Mark Rutte: “La palla è chiaramente nel campo della Russia” – Spetta alla Russia compiere “i prossimi passi” nei negoziati con l’Ucraina in corso a Istanbul. Lo ha affermato oggi il segretario generale della Nato Mark Rutte a margine del vertice informale dei capi della diplomazia dell’Alleanza atlantica in corso ad Antalya, in Turchia. “La palla è chiaramente nel campo della Russia”, ha affermato l’ex premier olandese al suo arrivo al vertice.

Ore 11:30 – Russia: “I colloqui di Istanbul sono stati rinviati al pomeriggio su iniziativa turca” – I negoziati tra Russia e Ucraina previsti oggi a Istanbul, in Turchia, sono stati rinviati alla seconda metà della giornata su iniziativa della parte turca. Lo ha annunciato oggi la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante una conferenza stampa riportata dall’agenzia Ria Novosti. “Su iniziativa della parte turca, i negoziati sono stati rinviati alla seconda metà della giornata”, ha detto Zakharova ai giornalisti. I colloqui, ha riferito una fonte informata all’agenzia di stampa russa, si svolgeranno nel pomeriggio nelle stesse stanze dei negoziati della primavera del 2022, ossia all’interno dell’ufficio operativo dell’amministrazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel centro di Istanbul.

Ore 11:00 – Turchia, ministro Hakan Fidan: “Speriamo che i colloqui di Istanbul aprano un nuovo capitolo tra Russia e Ucraina” – La Turchia spera che i colloqui di Istanbul aprano una nuova finestra di opportunità per raggiungere la pace tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan inaugurando la riunione informale dei capi della diplomazia degli alleati della Nato in corso ad Antalya.

Ore 10:30 – Francia: “Usa ed Europa preparano nuove sanzioni contro la Russia” – Gli Stati Uniti e l’Europa stanno preparando nuovi sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot a margine del vertice informale dei capi della diplomazia della Nato in corso ad Antalya, in Turchia, che a Istanbul ospita i primi colloqui diretti tra due delegazioni di Mosca e Kiev da tre anni a questa parte. “In Turchia, al fianco dell’Ucraina. Il messaggio è chiaro: cessate il fuoco ora, senza condizioni. Se la Russia continua, sceglierà l’isolamento e sanzioni massicce”, ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri francese.

Ore 10:00 – Trump: “Domani potrei andare a Istanbul” – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe recarsi domani a Istanbul per presenziare ai colloqui tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato l’inquilino della Casa bianca durante la sua visita in corso in Qatar, seconda tappa ufficiale del suo tour in Medio Oriente. “Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì”, ha detto il presidente Usa alla stampa.

Ore 9:00 – I negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul andranno avanti a porte chiuse – I negoziati tra Russia e Ucraina cominceranno oggi a porte chiuse a Istanbul, in Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, citando fonti informate sull’organizzazione dell’incontro, previsto questa mattina alle 10:00 ora locale (le 9:00 in Italia) al Palazzo di Dolmabahçe, nella parte europea della città. Non è chiaro se i colloqui siano in corso o debbano ancora iniziare.

Ore 8:00 – Usa, Rubio: “Non esiste una soluzione militare. Trump aperto a qualsiasi meccanismo che porti a una pace giusta e duratura” –“Il presidente degli Stati Uniti vuole che la guerra (in Ucraina, ndr) finisca ed è aperto a qualsiasi meccanismo che porti a una pace giusta e duratura”. Lo ha assicurato oggi il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, a margine della riunione ministeriale informale dei ministri degli Esteri della Nato tenuta ad Antalaya, in Turchia.“Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni ma vogliamo vedere progressi”, ha aggiunto Rubio, secondo cui gli Usa restano “aperti a essere costruttivi e disponibili in qualsiasi modo possibile per porre fine alla guerra”. “Lo ripeto: non esiste una soluzione militare al conflitto tra Russia e Ucraina”, ha sottolineato il capo della diplomazia americana. “Questa guerra non finirà con una soluzione militare ma diplomatica. E prima si raggiungerà un accordo, meno persone moriranno e minore sarà la distruzione”.

Ore 7:00 – Neanche Zelensky sarà presente oggi a Istanbul: alle 12 incontrerà Erdogan ad Ankara – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai colloqui di Istanbul con la Russia, visto che sarà invece ricevuto ad Ankara dal suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan alle 13:00 ora locale (le 12:00 in Italia). Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando il programma ufficiale presidenziale per la giornata di oggi. Nelle stesse ore la delegazione ucraina, composta dal capo dell’ufficio di presidenza ucraina, Andrij Yermak, dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, dal consigliere diplomatico, Igor Zhovkva e dal ministro degli Esteri, Andrij Sybiha, incontrerà i rappresentanti russi a Istanbul.

Ore 6:30 – Donald Trump non sarà presente oggi a Istanbul: inviati ai colloqui Rubio, Witkoff e Kellogg – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sarà presente ai colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina ma, in rappresentanza degli Usa, parteciperanno il segretario di Stato Marco Rubio e gli inviati presidenziali Steve Witkoff e Keith Kellogg. Lo riferiscono l’emittente statunitense Cnn e l’agenzia di stampa britannica Reuters.

Ore 6:00 – Vladimir Putin non sarà presente oggi a Istanbul: la delegazione russa è guidata dal suo assistente Medinsky – La delegazione inviata dalla Russia ai colloqui di Istanbul con l’Ucraina sarà guidata dall’assistente del presidente russo ed ex ministro della Cultura, Vladimir Medinsky, ma non dal leader del Cremlino Vladimir Putin. La notizia, diramata nella notte dal Cremlino in una nota citata dall’agenzia di stampa russa Tass, ha confermato le voci circolate nella serata di ieri, secondo cui il presidente russo non avrebbe accolto l’appello a incontrare direttamente in Turchia il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Non sarà presente nemmeno il ministro degli Esteri Sergej Lavrov: la delegazione russa è composta infatti, oltre che da Medinsky, anche dal vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, dal direttore della divisione dell’intelligence dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e dal viceministro della Difesa Alexander Fomin.