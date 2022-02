Guerra in Ucraina: il toccante video di un padre che saluta in lacrime la figlia in partenza per la “safe zone”

Guerra in Ucraina: padre saluta in lacrime la figlia in partenza | VIDEO

È diventato virale sui social il toccante video che mostra un padre mentre saluta la figlia, in partenza per la “safe zone”, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Nel filmato si vede l’uomo, che molti sul web sostengono essere un militare, mentre abbraccia la figlia e la moglie prima della loro partenza a bordo di un autobus verso una zona cosiddetta “sicura”.

Un video emozionante, che vale più di mille parole e che mostra, ancora una volta, le atrocità della guerra che in questi minuti si sta combattendo in Ucraina.

Nella mattinata di giovedì 24 febbraio, un altro filmato aveva colpito gli utenti. Si tratta di un video che mostra un soldato ucraino, visibilmente preoccupato, mentre registra un messaggio per i suoi genitori.

“Ci hanno sparato con i missili, ma per fortuna siamo tutti vivi. Comunque… mamma, papà vi amo” dichiara il militare prima di terminare la ripresa e tornare a fare il suo lavoro, ovvero difendere il suo Paese dall’invasione russa.

