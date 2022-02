Ucraina, la Russia attacca: è iniziata la guerra. I video

GUERRA RUSSIA UCRAINA VIDEO – E’ iniziata la guerra in Ucraina. L’attacco militare della Russia sta riguardando diverse città ucraine. Lancio di missili e colpi di mortaio, infatti, sono avvenuti in tutto il paese, con esplosioni anche a Kiev. Centinaia le vittime nelle varie zone dell’ucraina stando a quanto riportato la Cnn. Putin intanto ha tuonato: “Se interferenze straniere, Mosca reagirà immediatamente e con conseguenze mai viste”. Immediata la risposta del presidente degli Stati Uniti, Biden, che ha definito “non provocato e ingiustificato” l’attacco russo all’Ucraina e ha promesso che la Russia “dovrà rendere conto” davanti al mondo. “Le preghiere dell’intero mondo sono con il popolo dell’Ucraina – ha detto Biden – mentre stasera soffrono un attacco non provocato e ingiustificato dalle forze militari russe”. “Il presidente Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza. Soltanto la Russia è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia” (qui tutte le notizie in diretta). Intanto dall’Ucraina arrivano tanti video e immagini. Ne abbiamo raccolti alcuni:

Missile russo

Sirene a Kiev

Bombardamenti in corso